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Украине предрекли бунты
Украине предрекли бунты
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко предсказал Украине "тарифные бунты", если цены на газ не стабилизируются. Об этом он сообщил порталу "НВ Бизнес". РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T22:04
2021-05-11T22:04
2021-05-11T22:22
юрий витренко
нафтогаз украины
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко предсказал Украине "тарифные бунты", если цены на газ не стабилизируются. Об этом он сообщил порталу "НВ Бизнес". Чиновник заявил, что на Украине сейчас полностью отсутствует рынок газа. Из-за этого государство не контролирует ценообразование. По мнению Витренко, Киев должен принять меры, чтобы избежать массовых протестов из-за тарифов в стране. Он отметил, что "тарифные бунты" возможны уже зимой."Тут нет легких решений. Нужно комплексно смотреть на вопросы энергоэффективности, на вопросы расчетов, на вопросы энергетической бедности и находить реальный механизм, как развивать рынок и при этом обеспечивать надежность поставок газа и тепла по ценам, по которым люди могут платить", — добавил глава "Нафтогаза".Ранее лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги. При этом, по ее словам, власть не стесняется анонсировать дальнейшее повышение тарифов.На Украине с 1 января подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии, что вызвало массовые протесты по всей стране.
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юрий витренко, нафтогаз украины, украина, в мире
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Глава "Нафтогаза
" Юрий Витренко
предсказал Украине
"тарифные бунты", если цены на газ не стабилизируются. Об этом он сообщил порталу "НВ Бизнес
".
Чиновник заявил, что на Украине сейчас полностью отсутствует рынок газа. Из-за этого государство не контролирует ценообразование. По мнению Витренко, Киев должен принять меры, чтобы избежать массовых протестов из-за тарифов в стране. Он отметил, что "тарифные бунты" возможны уже зимой.
"Тут нет легких решений. Нужно комплексно смотреть на вопросы энергоэффективности, на вопросы расчетов, на вопросы энергетической бедности и находить реальный механизм, как развивать рынок и при этом обеспечивать надежность поставок газа и тепла по ценам, по которым люди могут платить", — добавил глава "Нафтогаза".
Ранее лидер фракции "Батькивщина
" в Верховной раде Юлия Тимошенко
заявила, что украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги. При этом, по ее словам, власть не стесняется анонсировать дальнейшее повышение тарифов.
На Украине с 1 января подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии, что вызвало массовые протесты по всей стране.