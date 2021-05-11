https://ria.ru/20210511/uchitelnitsa-1731822755.html

Раскрыты обстоятельства гибели 25-летней учительницы в казанской школе

Раскрыты обстоятельства гибели 25-летней учительницы в казанской школе

Смерть 25-летней учительницы Эльвиры Игнатьевой во время стрельбы в казанской школе №175 была трагической случайностью. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:42

2021-05-11T17:42

2021-05-11T19:21

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Смерть 25-летней учительницы Эльвиры Игнатьевой во время стрельбы в казанской школе №175 была трагической случайностью. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, женщина, услышав шум, вышла в коридор, чтобы проверить, что происходит. После этого нападавший выстрелил в нее из дробовика. Игнатьева закончила институт с красным дипломом. Коллеги отмечали ее личные качества и профессионализм. Ранее днем в казанской школе №175 19-летний студент колледжа устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, включая семерых детей. Еще 21 человек пострадал. Нападавшего задержали. У него было официально зарегистрированное оружие. Некоторые школьники смогли спастись, выпрыгнув из окон, однако двое детей разбились насмерть. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

https://ria.ru/20210511/kazan-1731821574.html

https://ria.ru/20210511/kazan-1731820302.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия