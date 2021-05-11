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Раскрыты обстоятельства гибели 25-летней учительницы в казанской школе
Раскрыты обстоятельства гибели 25-летней учительницы в казанской школе
Смерть 25-летней учительницы Эльвиры Игнатьевой во время стрельбы в казанской школе №175 была трагической случайностью. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:42
2021-05-11T17:42
2021-05-11T19:21
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Смерть 25-летней учительницы Эльвиры Игнатьевой во время стрельбы в казанской школе №175 была трагической случайностью. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, женщина, услышав шум, вышла в коридор, чтобы проверить, что происходит. После этого нападавший выстрелил в нее из дробовика. Игнатьева закончила институт с красным дипломом. Коллеги отмечали ее личные качества и профессионализм. Ранее днем в казанской школе №175 19-летний студент колледжа устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, включая семерых детей. Еще 21 человек пострадал. Нападавшего задержали. У него было официально зарегистрированное оружие. Некоторые школьники смогли спастись, выпрыгнув из окон, однако двое детей разбились насмерть. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.
https://ria.ru/20210511/kazan-1731821574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Смерть 25-летней учительницы Эльвиры Игнатьевой во время стрельбы в казанской школе №175 была трагической случайностью. Об этом сообщает РЕН ТВ
.
По данным телеканала, женщина, услышав шум, вышла в коридор, чтобы проверить, что происходит. После этого нападавший выстрелил в нее из дробовика.
Игнатьева закончила институт с красным дипломом. Коллеги отмечали ее личные качества и профессионализм.
Ранее днем в казанской школе №175 19-летний студент колледжа устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, включая семерых детей. Еще 21 человек пострадал.
Нападавшего задержали. У него было официально зарегистрированное оружие.
Некоторые школьники смогли спастись, выпрыгнув из окон, однако двое детей разбились насмерть.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана
объявили 12 мая днем траура.