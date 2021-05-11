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"Он ломился в двери": что известно о массовом убийстве в Казани
"Он ломился в двери": что известно о массовом убийстве в Казани
Девять погибших, более двух десятков раненых — по версии СК, во вторник утром бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев пришел в школу с оружием и... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:08
2021-05-11T16:54
убийство
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Девять погибших, более двух десятков раненых — по версии СК, во вторник утром бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев пришел в школу с оружием и устроил там настоящую бойню. Галявиева задержали, с ним уже работают следователи.Первый урокВыстрелы прозвучали в десятом часу утра."В 08:55 у нас начался урок математики, в кабинете на третьем этаже, — рассказывает РИА Новости шестиклассник Роман (имя несовершеннолетнего изменено). — Спустя минут пятнадцать на улице загромыхало. Мы подумали, что это мусоровоз, и стали выглядывать в окно, но учитель приказал вернуться за парты".Директор школы по громкой связи попросила всех преподавателей запереться в кабинетах и никому не открывать. "Мы спрятались за партами в дальнем углу класса, а минут через десять раздался мощный взрыв, даже стены задрожали, — вспоминает Роман. — Потом нам сказали, что бомба рванула на первом этаже возле кабинета 1 "Г" класса. Сразу после этого кто-то сильно постучался в дверь, но мы не открыли, а спустя пару секунд в коридоре начали стрелять. Еще страшнее стало, когда в класс вновь постучали".Это уже был сотрудник ОМОНа — он просунул под дверь служебное удостоверение. Всех вывели в коридор и затем через аварийный выход на улицу. "В кабинете сильно пахло порохом, — говорит другая ученица, тоже оказавшаяся на третьем этаже. — Это продолжалось несколько минут, затем появились полицейские. Нас вывели на улицу и отправили подальше от школы. Сказали, что убийцу еще не задержали: он может стрелять из окон". По словам девочки, учеников на всякий случай предупредили, что нападавших двое, однако позже силовые ведомства эту информацию не подтвердили. "Ненавижу всех"По предварительным данным, кровавую бойню устроил 19-летний Ильназ Галявиев. После задержания его доставили в отдел полиции и привязали к решетке камеры — судя по опубликованному в Сети видео, успокаиваться он не собирается и о содеянном нисколько не сожалеет.В 175-й школе Галявиев окончил девять классов. В 2017-м поступил в местный колледж. "Был очень тихим, спокойным и малообщительным, — отмечает ученица параллельного класса Виктория (по ее просьбе имя изменено). — Хорошо учился, часто помогал мне с домашними заданиями. Никогда не отказывал".О замкнутом характере молодого человека косвенно говорит и то, что многие в школе напрочь забыли его имя. Припомнили лишь после того, как увидели фотографию Галявиева."Да, действительно, он мало с кем общался, — подтверждает выпускник 175-й школы Руслан. — Но выглядел абсолютно безобидным. Его, соответственно, тоже никто не трогал и не притеснял. У нас вообще все были довольно дружные. Если кого и задевали, то скорее в шутку. Учителя относились к Ильназу хорошо, а у преподавателя татарского языка он вообще был любимчиком".Незадолго до нападения на школу Галявиев создал Telegram-канал, разместил там свою фотографию в платке с надписью "Бог" и сообщил о планах "избавиться от всех в мире".На первом допросе вел себя крайне неадекватно, громко кричал и матерился."Месяца два назад я осознал себя Богом, — заявил он. — А летом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел и еще больше возненавидел. Никто мне это не сказал, я сам осознал".Что это — попытка симулировать психическое расстройство или реальное помешательство — предстоит выяснить экспертам.Счет на десяткиПо данным Национального антитеррористического комитета, в казанской школе погибли семеро детей и двое взрослых, более 20 учащихся и сотрудников учебного заведения получили ранения различной степени тяжести. Глава ФСБ Александр Бортников подробно доложил о произошедшем президенту России Владимиру Путину.Это крупнейшая трагедия после нападения на политехнический колледж в Керчи 17 октября 2018-го, когда студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погибли 15 учащихся и пятеро преподавателей, более 50 получили ранения. Нападавший покончил с собой.С начала года спецслужбы предотвратили три атаки на учебные заведения. Так, 24 марта в Сочи силовики задержали учащегося одного из лицеев города, который рассказал в соцсети о планах напасть на одноклассников. Дома у него нашли взрывчатку, компоненты бомб, материалы о стрельбе в школах и дневник. Как следует из видео ФСБ, подросток создал сообщество в соцсети "ВКонтакте", где делился результатами своих экспериментов, выкладывал фото и видео, жаловался на ожоги.Как проинформировал ранее источник РИА Новости в силовых структурах, за две недели до этого возбудили дело по статье УК "Приготовление к террористическому акту" против 16-летнего пензенского школьника. По данным следствия, подросток, возненавидев одноклассников и педагогов, решил расстрелять всех из гладкоствольного охотничьего ружья. Атаку запланировал на апрель. Суд отправил школьника под домашний арест.В январе задержали двух подростков, готовивших теракт в одной из школ в подмосковном городе Люберцы: их вычислили по интернет-переписке.
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убийство, происшествия

"Он ломился в двери": что известно о массовом убийстве в Казани

16:08 11.05.2021 (обновлено: 16:54 11.05.2021)
 
© Фото : предоставлено одноклассникамиИльназ Галявиев
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Фото : предоставлено одноклассниками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Девять погибших, более двух десятков раненых — по версии СК, во вторник утром бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев пришел в школу с оружием и устроил там настоящую бойню. Галявиева задержали, с ним уже работают следователи.

Первый урок

Выстрелы прозвучали в десятом часу утра.
"В 08:55 у нас начался урок математики, в кабинете на третьем этаже, — рассказывает РИА Новости шестиклассник Роман (имя несовершеннолетнего изменено). — Спустя минут пятнадцать на улице загромыхало. Мы подумали, что это мусоровоз, и стали выглядывать в окно, но учитель приказал вернуться за парты".
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
Сотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
Директор школы по громкой связи попросила всех преподавателей запереться в кабинетах и никому не открывать.
"Мы спрятались за партами в дальнем углу класса, а минут через десять раздался мощный взрыв, даже стены задрожали, — вспоминает Роман. — Потом нам сказали, что бомба рванула на первом этаже возле кабинета 1 "Г" класса. Сразу после этого кто-то сильно постучался в дверь, но мы не открыли, а спустя пару секунд в коридоре начали стрелять. Еще страшнее стало, когда в класс вновь постучали".
Это уже был сотрудник ОМОНа — он просунул под дверь служебное удостоверение. Всех вывели в коридор и затем через аварийный выход на улицу.
"В кабинете сильно пахло порохом, — говорит другая ученица, тоже оказавшаяся на третьем этаже. — Это продолжалось несколько минут, затем появились полицейские. Нас вывели на улицу и отправили подальше от школы. Сказали, что убийцу еще не задержали: он может стрелять из окон".
© РИА Новости / Пресс-служба НАК / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НАК
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
По словам девочки, учеников на всякий случай предупредили, что нападавших двое, однако позже силовые ведомства эту информацию не подтвердили.

"Ненавижу всех"

По предварительным данным, кровавую бойню устроил 19-летний Ильназ Галявиев. После задержания его доставили в отдел полиции и привязали к решетке камеры — судя по опубликованному в Сети видео, успокаиваться он не собирается и о содеянном нисколько не сожалеет.
В 175-й школе Галявиев окончил девять классов. В 2017-м поступил в местный колледж. "Был очень тихим, спокойным и малообщительным, — отмечает ученица параллельного класса Виктория (по ее просьбе имя изменено). — Хорошо учился, часто помогал мне с домашними заданиями. Никогда не отказывал".
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Стрельба в школе в Казани
О замкнутом характере молодого человека косвенно говорит и то, что многие в школе напрочь забыли его имя. Припомнили лишь после того, как увидели фотографию Галявиева.
"Да, действительно, он мало с кем общался, — подтверждает выпускник 175-й школы Руслан. — Но выглядел абсолютно безобидным. Его, соответственно, тоже никто не трогал и не притеснял. У нас вообще все были довольно дружные. Если кого и задевали, то скорее в шутку. Учителя относились к Ильназу хорошо, а у преподавателя татарского языка он вообще был любимчиком".
Незадолго до нападения на школу Галявиев создал Telegram-канал, разместил там свою фотографию в платке с надписью "Бог" и сообщил о планах "избавиться от всех в мире".
На первом допросе вел себя крайне неадекватно, громко кричал и матерился.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦветы в память о жертвах трагедии в казанской школе у здания Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации в Москве
Цветы в память о жертвах трагедии в казанской школе у здания Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Цветы в память о жертвах трагедии в казанской школе у здания Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации в Москве
"Месяца два назад я осознал себя Богом, — заявил он. — А летом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел и еще больше возненавидел. Никто мне это не сказал, я сам осознал".
Что это — попытка симулировать психическое расстройство или реальное помешательство — предстоит выяснить экспертам.

Счет на десятки

По данным Национального антитеррористического комитета, в казанской школе погибли семеро детей и двое взрослых, более 20 учащихся и сотрудников учебного заведения получили ранения различной степени тяжести. Глава ФСБ Александр Бортников подробно доложил о произошедшем президенту России Владимиру Путину.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛюди у школы в Казани, где произошла стрельба
Люди у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Люди у школы в Казани, где произошла стрельба
Это крупнейшая трагедия после нападения на политехнический колледж в Керчи 17 октября 2018-го, когда студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погибли 15 учащихся и пятеро преподавателей, более 50 получили ранения. Нападавший покончил с собой.
С начала года спецслужбы предотвратили три атаки на учебные заведения. Так, 24 марта в Сочи силовики задержали учащегося одного из лицеев города, который рассказал в соцсети о планах напасть на одноклассников. Дома у него нашли взрывчатку, компоненты бомб, материалы о стрельбе в школах и дневник. Как следует из видео ФСБ, подросток создал сообщество в соцсети "ВКонтакте", где делился результатами своих экспериментов, выкладывал фото и видео, жаловался на ожоги.
Как проинформировал ранее источник РИА Новости в силовых структурах, за две недели до этого возбудили дело по статье УК "Приготовление к террористическому акту" против 16-летнего пензенского школьника. По данным следствия, подросток, возненавидев одноклассников и педагогов, решил расстрелять всех из гладкоствольного охотничьего ружья. Атаку запланировал на апрель. Суд отправил школьника под домашний арест.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники судебно-медицинской экспертизы у школы в Казани, где произошла стрельба
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы у школы в Казани, где произошла стрельба
В январе задержали двух подростков, готовивших теракт в одной из школ в подмосковном городе Люберцы: их вычислили по интернет-переписке.
 
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