Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210511/tikhanovskaya-1731738701.html
Тихановская планирует провести переговоры с властями Греции
Тихановская планирует провести переговоры с властями Греции
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 12-14 мая посетит с визитом Грецию, где у нее запланированы переговоры с... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:15
2021-05-11T11:15
протесты в белоруссии
светлана тихановская
кгб белоруссии
александр лукашенко
греция
белоруссия
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578678126_0:38:3155:1813_1920x0_80_0_0_8fa4bedb750fad60b821b61887d2f9c3.jpg
МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 12-14 мая посетит с визитом Грецию, где у нее запланированы переговоры с властями этой страны, намерена поднять вопрос о белорусском политическом кризисе, сообщила во вторник пресс-служба политика."Светлана Тихановская 12-14 мая совершит рабочий визит в Грецию по приглашению министра иностранных дел Греции", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале Тихановской.Согласно сообщению, она проведёт встречи с правительством, парламентом, мэром Афин, а также выступит на Дельфийском экономическом форуме, который проходит в Афинах. Там планируются встречи с представителями государств Южной и Юго-Восточной Европы."Ключевая цель визита Тихановской – мобилизация политической поддержки в странах, где к беларусскому кризису меньше внимания. Светлана Тихановская едет со списком предложений, как Греция и страны региона могут помочь беларусскому гражданскому обществу и СМИ", - отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, на Дельфийском экономическом форуме Тихановская будет говорить про видение "Беларуси будущего", а также о потенциальной помощи Европы.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Оппозиция считает Тихановскую победителем выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/tikhanovskaya-1731112056.html
https://ria.ru/20210409/tikhanovskaya-1727623414.html
греция
белоруссия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578678126_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_603fb4dc9d0ae14846e9a8ac450c8927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, кгб белоруссии, александр лукашенко, греция, белоруссия, европа, в мире

Тихановская планирует провести переговоры с властями Греции

11:15 11.05.2021
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 12-14 мая посетит с визитом Грецию, где у нее запланированы переговоры с властями этой страны, намерена поднять вопрос о белорусском политическом кризисе, сообщила во вторник пресс-служба политика.
"Светлана Тихановская 12-14 мая совершит рабочий визит в Грецию по приглашению министра иностранных дел Греции", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале Тихановской.
Светлана Тихановская в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 16:22В мире
Сторонникам Тихановской присудили тюремный срок
Согласно сообщению, она проведёт встречи с правительством, парламентом, мэром Афин, а также выступит на Дельфийском экономическом форуме, который проходит в Афинах. Там планируются встречи с представителями государств Южной и Юго-Восточной Европы.
"Ключевая цель визита Тихановской – мобилизация политической поддержки в странах, где к беларусскому кризису меньше внимания. Светлана Тихановская едет со списком предложений, как Греция и страны региона могут помочь беларусскому гражданскому обществу и СМИ", - отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, на Дельфийском экономическом форуме Тихановская будет говорить про видение "Беларуси будущего", а также о потенциальной помощи Европы.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Оппозиция считает Тихановскую победителем выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 19:57Протесты в Белоруссии
Тихановская отказалась участвовать в выборах и создавать партию
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоГрецияБелоруссияЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал, какие страны ЕС будут рады российским туристам летом
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
Лента новостейМолния