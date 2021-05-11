https://ria.ru/20210511/tikhanovskaya-1731738701.html

Тихановская планирует провести переговоры с властями Греции

Тихановская планирует провести переговоры с властями Греции

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 12-14 мая посетит с визитом Грецию, где у нее запланированы переговоры с... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:15

2021-05-11T11:15

2021-05-11T11:15

протесты в белоруссии

светлана тихановская

кгб белоруссии

александр лукашенко

греция

белоруссия

европа

в мире

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МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 12-14 мая посетит с визитом Грецию, где у нее запланированы переговоры с властями этой страны, намерена поднять вопрос о белорусском политическом кризисе, сообщила во вторник пресс-служба политика."Светлана Тихановская 12-14 мая совершит рабочий визит в Грецию по приглашению министра иностранных дел Греции", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале Тихановской.Согласно сообщению, она проведёт встречи с правительством, парламентом, мэром Афин, а также выступит на Дельфийском экономическом форуме, который проходит в Афинах. Там планируются встречи с представителями государств Южной и Юго-Восточной Европы."Ключевая цель визита Тихановской – мобилизация политической поддержки в странах, где к беларусскому кризису меньше внимания. Светлана Тихановская едет со списком предложений, как Греция и страны региона могут помочь беларусскому гражданскому обществу и СМИ", - отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, на Дельфийском экономическом форуме Тихановская будет говорить про видение "Беларуси будущего", а также о потенциальной помощи Европы.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Оппозиция считает Тихановскую победителем выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/tikhanovskaya-1731112056.html

https://ria.ru/20210409/tikhanovskaya-1727623414.html

греция

белоруссия

европа

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светлана тихановская, кгб белоруссии, александр лукашенко, греция, белоруссия, европа, в мире