Тихановская планирует провести переговоры с властями Греции
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 12-14 мая посетит с визитом Грецию, где у нее запланированы переговоры с властями этой страны, намерена поднять вопрос о белорусском политическом кризисе, сообщила во вторник пресс-служба политика.
"Светлана Тихановская 12-14 мая совершит рабочий визит в Грецию по приглашению министра иностранных дел Греции", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале Тихановской.
Согласно сообщению, она проведёт встречи с правительством, парламентом, мэром Афин, а также выступит на Дельфийском экономическом форуме, который проходит в Афинах. Там планируются встречи с представителями государств Южной и Юго-Восточной Европы.
"Ключевая цель визита Тихановской – мобилизация политической поддержки в странах, где к беларусскому кризису меньше внимания. Светлана Тихановская едет со списком предложений, как Греция и страны региона могут помочь беларусскому гражданскому обществу и СМИ", - отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, на Дельфийском экономическом форуме Тихановская будет говорить про видение "Беларуси будущего", а также о потенциальной помощи Европы.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Оппозиция считает Тихановскую победителем выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.