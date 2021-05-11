https://ria.ru/20210511/teploset-1732209061.html
Утечка на тепловой сети локализована на северо-востоке Москвы
Утечка на тепловой сети локализована на северо-востоке Москвы
Утечка на тепловой сети произошла в Москве на улице Хачатуряна, она уже локализована, ведутся работы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства Москвы в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-11T15:44
2021-05-11T15:44
2021-05-13T19:45
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Утечка на тепловой сети произошла в Москве на улице Хачатуряна, она уже локализована, ведутся работы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале."Утечка на тепловой сети по адресу: улица Хачатуряна, 12 локализована. Место вытекания огорожено, на месте работает ремонтная бригада ПАО "МОЭК", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, telegram (приложение), моэк, москва, происшествия