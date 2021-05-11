https://ria.ru/20210511/teploset-1732209061.html

Утечка на тепловой сети локализована на северо-востоке Москвы

Утечка на тепловой сети локализована на северо-востоке Москвы

Утечка на тепловой сети произошла в Москве на улице Хачатуряна, она уже локализована, ведутся работы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства Москвы в... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-11T15:44

2021-05-11T15:44

2021-05-13T19:45

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Утечка на тепловой сети произошла в Москве на улице Хачатуряна, она уже локализована, ведутся работы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале."Утечка на тепловой сети по адресу: улица Хачатуряна, 12 локализована. Место вытекания огорожено, на месте работает ремонтная бригада ПАО "МОЭК", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210428/moek-1730285418.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, telegram (приложение), моэк, москва, происшествия