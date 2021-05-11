https://ria.ru/20210511/tatarstan-1731761519.html

Республиканский центр крови Татарстана пригласил доноров после ЧП в школе

Республиканский центр крови Татарстана пригласил доноров после ЧП в школе

Республиканский центр крови Татарстана заявил о повышенной потребности в крови, приглашает доноров 12 мая с 7 утра, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:54

2021-05-11T12:54

2021-05-11T13:06

здоровье - общество

рустам минниханов

стрельба в школе в казани

казань

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731743287_0:65:3224:1879_1920x0_80_0_0_182943689ce10debd24714932db36991.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Республиканский центр крови Татарстана заявил о повышенной потребности в крови, приглашает доноров 12 мая с 7 утра, сообщается на сайте учреждения.Ранее в минздраве региона на фоне ситуации со стрельбой в казанской школе заявили о том, что больницы Татарстана обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови."Уважаемые доноры! В связи с повышенной потребностью медицинских учреждений в компонентах крови 12 мая прием доноров с 7:00. При себе иметь паспорт и для первичных доноров - СНИЛС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Республиканского центра крови министерства здравоохранения Татарстана.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731758893.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры эвакуации школьников в Татарстане В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом - о девяти жертвах. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа. 2021-05-11T12:54 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, рустам минниханов, стрельба в школе в казани, казань, общество