https://ria.ru/20210511/tatarstan-1731761519.html
Республиканский центр крови Татарстана пригласил доноров после ЧП в школе
Республиканский центр крови Татарстана пригласил доноров после ЧП в школе
Республиканский центр крови Татарстана заявил о повышенной потребности в крови, приглашает доноров 12 мая с 7 утра, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:54
2021-05-11T12:54
2021-05-11T13:06
здоровье - общество
рустам минниханов
стрельба в школе в казани
казань
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Республиканский центр крови Татарстана заявил о повышенной потребности в крови, приглашает доноров 12 мая с 7 утра, сообщается на сайте учреждения.Ранее в минздраве региона на фоне ситуации со стрельбой в казанской школе заявили о том, что больницы Татарстана обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови."Уважаемые доноры! В связи с повышенной потребностью медицинских учреждений в компонентах крови 12 мая прием доноров с 7:00. При себе иметь паспорт и для первичных доноров - СНИЛС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Республиканского центра крови министерства здравоохранения Татарстана.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731758893.html
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Кадры эвакуации школьников в Татарстане
В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом - о девяти жертвах. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.
2021-05-11T12:54
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здоровье - общество, рустам минниханов, стрельба в школе в казани, казань, общество