https://ria.ru/20210511/svechi-1731850747.html

Ростовчане зажгли свечи в память о погибших при стрельбе в школе в Казани

Ростовчане зажгли свечи в память о погибших при стрельбе в школе в Казани

Жители Ростова-на-Дону у центрального парка зажгли свечи в память о погибших в казанской школе, сообщил РИА Новости представитель администрации города. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T20:48

2021-05-11T20:48

2021-05-11T21:51

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

ростов-на-дону

казань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Жители Ростова-на-Дону у центрального парка зажгли свечи в память о погибших в казанской школе, сообщил РИА Новости представитель администрации города.По его словам, перед входом в центральный парк города - парк имени Горького - был организован стихийный мемориал "11.05.2021 Казань, Ростов-на-Дону скорбит вместе с вами..."."Горожане несут цветы ко входу в парк и зажигают свечи", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по погибшим была организована панихида.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/memorial-1731848932.html

россия

ростов-на-дону

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Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани В городах России люди несут цветы к стихийно созданным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Утром 11 мая вооруженный молодой человек зашел в школу и устроил стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен. Глава республики Татарстан объявил 12 мая днем траура. 2021-05-11T20:48 true PT4M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, ростов-на-дону, казань