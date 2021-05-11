https://ria.ru/20210511/strelok-1731814068.html

"Интеллигентный мальчишка" – соседи о парне, устроившем стрельбу в школе

"Интеллигентный мальчишка" – соседи о парне, устроившем стрельбу в школе

Утром 11 мая в школе № 175 в Казани в результате стрельбы погибли 9 человек и около 20 были ранены. По данным открытых источников, стрелком оказался выпускник гимназии 19-летний Ильназ Галявиев. Он был задержан на месте.

2021-05-11T17:12

2021-05-11T17:12

2021-05-11T17:52

стрельба в школе в казани

видео

происшествия

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Соседи, знавшие Ильназа Галявиева и его семью, характеризуют его как хорошо воспитанного молодого человека. Никто и предположить не мог, что парень способен на массовое убийство.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Интеллигентный мальчишка" – соседи о парне, устроившем стрельбу в школе Утром 11 мая в школе № 175 в Казани в результате стрельбы погибли 9 человек и около 20 были ранены. По данным открытых источников, стрелком оказался выпускник гимназии 19-летний Ильназ Галявиев. Он был задержан на месте. Соседи, знавшие Ильназа Галявиева и его семью, характеризуют его как хорошо воспитанного молодого человека. Никто и предположить не мог, что парень способен на массовое убийство. 2021-05-11T17:12 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, видео, видео, происшествия