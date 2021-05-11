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"Интеллигентный мальчишка" – соседи о парне, устроившем стрельбу в школе
"Интеллигентный мальчишка" – соседи о парне, устроившем стрельбу в школе
Утром 11 мая в школе № 175 в Казани в результате стрельбы погибли 9 человек и около 20 были ранены. По данным открытых источников, стрелком оказался выпускник гимназии 19-летний Ильназ Галявиев. Он был задержан на месте.
2021-05-11T17:12
2021-05-11T17:52
стрельба в школе в казани
видео
происшествия
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Соседи, знавшие Ильназа Галявиева и его семью, характеризуют его как хорошо воспитанного молодого человека. Никто и предположить не мог, что парень способен на массовое убийство.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Интеллигентный мальчишка" – соседи о парне, устроившем стрельбу в школе
Утром 11 мая в школе № 175 в Казани в результате стрельбы погибли 9 человек и около 20 были ранены. По данным открытых источников, стрелком оказался выпускник гимназии 19-летний Ильназ Галявиев. Он был задержан на месте. Соседи, знавшие Ильназа Галявиева и его семью, характеризуют его как хорошо воспитанного молодого человека. Никто и предположить не мог, что парень способен на массовое убийство.
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стрельба в школе в казани, видео, видео, происшествия
"Интеллигентный мальчишка" – соседи о парне, устроившем стрельбу в школе
Утром 11 мая в школе № 175 в Казани в результате стрельбы погибли 9 человек и около 20 были ранены. По данным открытых источников, стрелком оказался выпускник гимназии 19-летний Ильназ Галявиев. Он был задержан на месте.
2021-05-11T17:12
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"Интеллигентный мальчишка" – соседи о парне, устроившем стрельбу в школе

17:12 11.05.2021 (обновлено: 17:52 11.05.2021)
 
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Утром 11 мая в школе № 175 в Казани в результате стрельбы погибли 9 человек и около 20 были ранены. По данным открытых источников, стрелком оказался выпускник гимназии 19-летний Ильназ Галявиев. Он был задержан на месте.
Соседи, знавшие Ильназа Галявиева и его семью, характеризуют его как хорошо воспитанного молодого человека. Никто и предположить не мог, что парень способен на массовое убийство.
 
Стрельба в школе в КазаниВидеоПроисшествия
 
 
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