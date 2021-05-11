https://ria.ru/20210511/strelba-1731816941.html

Мезенцев высказался о трагедии в Казани

Мезенцев высказался о трагедии в Казани

Низость и беззаконие, до которого опустился совершивший нападение на школу в Казани, запредельны, говорится в телеграмме соболезнований госсекретаря Союзного... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:23

2021-05-11T17:23

2021-05-11T17:26

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Низость и беззаконие, до которого опустился совершивший нападение на школу в Казани, запредельны, говорится в телеграмме соболезнований госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, направленной на имя главы Татарстана Рустама Минниханова.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."​Примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в 175-й школе Казани. Трудно подобрать слова, которые выражают наш гнев содеянным бесчеловечным преступлением. Низость, беззаконие, до которого опустились нелюди, запредельны", - отмечается в телеграмме госсекретаря Союзного государства."Прошу Вас выразить самое искреннее сочувствие родителям, потерявшим своих детей, членам семей, которых коснулось это горе. Скорбим вместе с Вами, с народом Татарстана, с семьями жертв трагедии", - добавил Мезенцев. -0-

https://ria.ru/20210511/kazan-1731810682.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань