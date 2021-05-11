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Мезенцев высказался о трагедии в Казани
Мезенцев высказался о трагедии в Казани
Низость и беззаконие, до которого опустился совершивший нападение на школу в Казани, запредельны, говорится в телеграмме соболезнований госсекретаря Союзного... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:23
2021-05-11T17:26
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Низость и беззаконие, до которого опустился совершивший нападение на школу в Казани, запредельны, говорится в телеграмме соболезнований госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, направленной на имя главы Татарстана Рустама Минниханова.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."​Примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в 175-й школе Казани. Трудно подобрать слова, которые выражают наш гнев содеянным бесчеловечным преступлением. Низость, беззаконие, до которого опустились нелюди, запредельны", - отмечается в телеграмме госсекретаря Союзного государства."Прошу Вас выразить самое искреннее сочувствие родителям, потерявшим своих детей, членам семей, которых коснулось это горе. Скорбим вместе с Вами, с народом Татарстана, с семьями жертв трагедии", - добавил Мезенцев. -0-
https://ria.ru/20210511/kazan-1731810682.html
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань

Мезенцев высказался о трагедии в Казани

17:23 11.05.2021 (обновлено: 17:26 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев выступает на торжественном собрании в режиме видеоконференции на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности"
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев выступает на торжественном собрании в режиме видеоконференции на тему: Союзное государство: открывая новые возможности - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Низость и беззаконие, до которого опустился совершивший нападение на школу в Казани, запредельны, говорится в телеграмме соболезнований госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, направленной на имя главы Татарстана Рустама Минниханова.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
16:50
Мэрия Казани опровергла данные о пропавших после стрельбы в школе детях
"​Примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в 175-й школе Казани. Трудно подобрать слова, которые выражают наш гнев содеянным бесчеловечным преступлением. Низость, беззаконие, до которого опустились нелюди, запредельны", - отмечается в телеграмме госсекретаря Союзного государства.
"Прошу Вас выразить самое искреннее сочувствие родителям, потерявшим своих детей, членам семей, которых коснулось это горе. Скорбим вместе с Вами, с народом Татарстана, с семьями жертв трагедии", - добавил Мезенцев. -0-
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазань
 
 
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