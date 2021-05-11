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Израиль закрыл иностранным журналистам доступ в сектор Газа
Израиль закрыл иностранным журналистам доступ в сектор Газа
Израиль закрыл иностранным журналистам с 11 мая и до дальнейшего уведомления доступ в сектор Газа через пограничный переход Эрез, единственный, через который... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:01
2021-05-11T10:44
сектор газа
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Израиль закрыл иностранным журналистам с 11 мая и до дальнейшего уведомления доступ в сектор Газа через пограничный переход Эрез, единственный, через который осуществляется доступ гражданских лиц в палестинский анклав, сообщило управление миноборны по пограничным переходам."Проезд журналистов через переход Эрез до дальнейшего уведомления запрещен. Доводим до вашего сведения, что журналисты не смогут пройти через КПП Эрез до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении управления по пограничным переходам.Решение принято на фоне крупнейшей за несколько лет эскалации на границах палестинского анклава. С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Обстрелы продолжаются и во вторник утром.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/izrail-1731719687.html
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сектор газа, израиль, в мире

Израиль закрыл иностранным журналистам доступ в сектор Газа

10:01 11.05.2021 (обновлено: 10:44 11.05.2021)
 
© REUTERS / Suhaib SalemРуины в городе Газа по которому был произведен авиаудар израильской армией
Руины в городе Газа по которому был произведен авиаудар израильской армией - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© REUTERS / Suhaib Salem
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Израиль закрыл иностранным журналистам с 11 мая и до дальнейшего уведомления доступ в сектор Газа через пограничный переход Эрез, единственный, через который осуществляется доступ гражданских лиц в палестинский анклав, сообщило управление миноборны по пограничным переходам.
"Проезд журналистов через переход Эрез до дальнейшего уведомления запрещен. Доводим до вашего сведения, что журналисты не смогут пройти через КПП Эрез до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении управления по пограничным переходам.
Руины в городе Газа по которому был произведен авиаудар израильской армией - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
09:32В мире
Обстрелы в Израиле продолжаются: ХАМАС предъявил ультиматум
Решение принято на фоне крупнейшей за несколько лет эскалации на границах палестинского анклава. С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Обстрелы продолжаются и во вторник утром.
 
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