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Ученые выявили механизм, позволяющий устранять стареющие клетки
Ученые выявили механизм, позволяющий устранять стареющие клетки
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско рассказали, как иммунные клетки очищают организм от тех, которые способствуют старению и развитию... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:47
2021-05-11T17:52
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско рассказали, как иммунные клетки очищают организм от тех, которые способствуют старению и развитию хронических заболеваний. Об этом пишет портал MedicalXpress со ссылкой на исследование.В здоровом состоянии иммунные клетки, также известные как природные Т-киллеры (iNKT), работают как система наблюдения: они удаляют клетки, воспринимаемые организмом как чужеродные, в том числе стареющие. Однако под влиянием некоторых факторов, например возраста и ожирения, активность iNKT снижается. Авторы работы пришли к выводу, что обнаружение способа стимулировать такую естественную "систему наблюдения" поможет заменить сенолитическую терапию, которая на сегодня остается основным методом удаления стареющих клеток.У iNKT есть два свойства, позволяющие им быть хорошей мишенью для лекарственных препаратов. Во-первых, они обладают одинаковым рецептором, который не возникает ни в одной другой клетке тела. Поэтому их можно выделить, не запуская остальные типы иммунных клеток. Во-вторых, спустя некоторое время клетки "впадают в спячку" во избежание нанесения вреда организму.Как выяснили американские ученые, для активации iNKT следует использовать липидные антигены. У подопытных грызунов с ожирением исследователи нормализовали уровень глюкозы в крови, а у мышей с фиброзом легких удалось сократить повреждение клеток, тем самым увеличив продолжительность жизни этих животных.
https://ria.ru/20210511/mozg-1731706947.html
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здоровье - общество, сан-франциско, сша

Ученые выявили механизм, позволяющий устранять стареющие клетки

17:47 11.05.2021 (обновлено: 17:52 11.05.2021)
 
CC0 / kkolosov / МикроскопМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
CC0 / kkolosov / Микроскоп
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско рассказали, как иммунные клетки очищают организм от тех, которые способствуют старению и развитию хронических заболеваний. Об этом пишет портал MedicalXpress со ссылкой на исследование.
В здоровом состоянии иммунные клетки, также известные как природные Т-киллеры (iNKT), работают как система наблюдения: они удаляют клетки, воспринимаемые организмом как чужеродные, в том числе стареющие. Однако под влиянием некоторых факторов, например возраста и ожирения, активность iNKT снижается. Авторы работы пришли к выводу, что обнаружение способа стимулировать такую естественную "систему наблюдения" поможет заменить сенолитическую терапию, которая на сегодня остается основным методом удаления стареющих клеток.
У iNKT есть два свойства, позволяющие им быть хорошей мишенью для лекарственных препаратов. Во-первых, они обладают одинаковым рецептором, который не возникает ни в одной другой клетке тела. Поэтому их можно выделить, не запуская остальные типы иммунных клеток. Во-вторых, спустя некоторое время клетки "впадают в спячку" во избежание нанесения вреда организму.
Как выяснили американские ученые, для активации iNKT следует использовать липидные антигены. У подопытных грызунов с ожирением исследователи нормализовали уровень глюкозы в крови, а у мышей с фиброзом легких удалось сократить повреждение клеток, тем самым увеличив продолжительность жизни этих животных.
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
03:37
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Здоровье - ОбществоСан-ФранцискоСША
 
 
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