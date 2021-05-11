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В США планируют ставить прививки от коронавируса в туристических местах

В США планируют ставить прививки от коронавируса в туристических местах

Власти Нью-Йорка планируют начать вакцинацию гостей мегаполиса в популярных туристических местах, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:35

2021-05-11T17:35

2021-05-11T17:35

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коронавирус covid-19

туризм

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аляска

нью-йорк (город)

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вакцинация

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Нью-Йорка планируют начать вакцинацию гостей мегаполиса в популярных туристических местах, сообщает Travel and Leisure.Поставить прививку могут жители США старше 16 лет, даже если они только путешественники. Раньше претендовать на укол могли только живущие и работающие в городе.Пункты мобильной вакцинации будут открыты, в частности, на площади Таймс-сквер, в парке Хай-Лайн и Центральном парке.Нью-Йорк — не первое место, где туристам предлагают вакцины. В следующем месяце путешественники, прилетающие на Аляску, также смогут привиться.

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, аляска, нью-йорк (город), сша, вакцинация