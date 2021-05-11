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В США планируют ставить прививки от коронавируса в туристических местах
В США планируют ставить прививки от коронавируса в туристических местах
Власти Нью-Йорка планируют начать вакцинацию гостей мегаполиса в популярных туристических местах, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:35
2021-05-11T17:35
2021-05-11T17:35
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Нью-Йорка планируют начать вакцинацию гостей мегаполиса в популярных туристических местах, сообщает Travel and Leisure.Поставить прививку могут жители США старше 16 лет, даже если они только путешественники. Раньше претендовать на укол могли только живущие и работающие в городе.Пункты мобильной вакцинации будут открыты, в частности, на площади Таймс-сквер, в парке Хай-Лайн и Центральном парке.Нью-Йорк — не первое место, где туристам предлагают вакцины. В следующем месяце путешественники, прилетающие на Аляску, также смогут привиться.
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