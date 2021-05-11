Старший директор по кибербезопасности СНБ США покинул пост, сообщили СМИ
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
По словам представителя ведомства, Салмейер возвращается для работы в Пентагон, где он раньше занимал позицию старшего советника при руководителях Агентства национальной безопасности и Кибернетического командования США. Деталей о будущей должности Салмейера в Пентагоне пока не приводится.
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Старший директор по кибербезопасности покинул свой пост на фоне участившихся кибератак по ведомствам и организациям в США.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США в понедельник подтвердило, что крупнейший трубопроводный оператор страны Colonial Pipeline подвергся кибератаке программы-вымогателя DarkSide. В ФБР заявили, что продолжают расследование атаки на компанию, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводу.
В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы якобы стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.