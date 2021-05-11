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Экс-глава Тувы выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Экс-глава Тувы выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии №175. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:59
2021-05-11T14:59
стрельба в школе в казани
владислав ховалыг
россия
следственный комитет россии (ск рф)
шолбан кара-оол
рустам минниханов
казань
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии №175.Об этом он написал на своей странице в Instagram.Ранее соболезнования от лица жителей Тувы выразил врио главы республики Владислав Ховалыг. Также он распорядился министерствам образования и науки и общественной безопасности республики, а также администрациям муниципальных образований Тувы принять дополнительные меры обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210511/kazan-1731786250.html
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стрельба в школе в казани, владислав ховалыг, россия, следственный комитет россии (ск рф), шолбан кара-оол, рустам минниханов, казань, республика тыва, происшествия

Экс-глава Тувы выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

14:59 11.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба НАК / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НАК
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КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии №175.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Дорогой Рустам Нургалиевич (Минниханов - ред.), братский народ Татарстана, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью невинных детей и их педагога в школе, где сегодня неожиданно прозвучали выстрелы. Горечь утраты невосполнима... Вся Тува скорбит вместе с Вами. Желаем выздоровления всем, кто пострадал. Крепитесь, сил Вам", - говорится в сообщении.
Ранее соболезнования от лица жителей Тувы выразил врио главы республики Владислав Ховалыг. Также он распорядился министерствам образования и науки и общественной безопасности республики, а также администрациям муниципальных образований Тувы принять дополнительные меры обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Стрельба в школе в КазаниВладислав ХовалыгРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Шолбан Кара-оолРустам МиннихановКазаньРеспублика ТываПроисшествия
 
 
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