https://ria.ru/20210511/soboleznovaniya-1731787046.html

Экс-глава Тувы выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Экс-глава Тувы выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии №175. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:59

2021-05-11T14:59

2021-05-11T14:59

стрельба в школе в казани

владислав ховалыг

россия

следственный комитет россии (ск рф)

шолбан кара-оол

рустам минниханов

казань

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии №175.Об этом он написал на своей странице в Instagram.Ранее соболезнования от лица жителей Тувы выразил врио главы республики Владислав Ховалыг. Также он распорядился министерствам образования и науки и общественной безопасности республики, а также администрациям муниципальных образований Тувы принять дополнительные меры обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/kazan-1731786250.html

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стрельба в школе в казани, владислав ховалыг, россия, следственный комитет россии (ск рф), шолбан кара-оол, рустам минниханов, казань, республика тыва, происшествия