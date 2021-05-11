https://ria.ru/20210511/skoraya-1731724553.html
К месту ЧП в казанской школе выехали бригады скорой помощи
К месту ЧП в казанской школе выехали бригады скорой помощи
Более 20 бригад скорой помощи отправили к месту ЧП в школе в Казани, рассказали РИА Новости в минздраве Татарстана. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:08
2021-05-11T10:08
2021-05-11T11:05
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Более 20 бригад скорой помощи отправили к месту ЧП в школе в Казани, рассказали РИА Новости в минздраве Татарстана.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв."На вызов отправлены 21 бригада скорой медицинской помощи города Казани и медики Республиканского центра медицины катастроф. На месте происшествия находится министр здравоохранения РТ Марат Садыков", - сказали в региональном минздраве.Собеседница агентства добавила, что "по пострадавшим пока нет официальных данных".
https://ria.ru/20200312/1568491661.html
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Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе. Кадры с места проишествия
Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе на улице Файзи, сообщают СМИ. Предварительно, один человек погиб и один ранен. На месте работают силовики.
2021-05-11T10:08
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия