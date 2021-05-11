https://ria.ru/20210511/skoraya-1731724553.html

К месту ЧП в казанской школе выехали бригады скорой помощи

К месту ЧП в казанской школе выехали бригады скорой помощи

Более 20 бригад скорой помощи отправили к месту ЧП в школе в Казани, рассказали РИА Новости в минздраве Татарстана. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:08

2021-05-11T10:08

2021-05-11T11:05

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731731088_0:91:3181:1880_1920x0_80_0_0_c3204be97e038280a8c0a232cb1825ae.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Более 20 бригад скорой помощи отправили к месту ЧП в школе в Казани, рассказали РИА Новости в минздраве Татарстана.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв."На вызов отправлены 21 бригада скорой медицинской помощи города Казани и медики Республиканского центра медицины катастроф. На месте происшествия находится министр здравоохранения РТ Марат Садыков", - сказали в региональном минздраве.Собеседница агентства добавила, что "по пострадавшим пока нет официальных данных".

https://ria.ru/20200312/1568491661.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе. Кадры с места проишествия Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе на улице Файзи, сообщают СМИ. Предварительно, один человек погиб и один ранен. На месте работают силовики. 2021-05-11T10:08 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия