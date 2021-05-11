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К месту ЧП в казанской школе выехали бригады скорой помощи
К месту ЧП в казанской школе выехали бригады скорой помощи
Более 20 бригад скорой помощи отправили к месту ЧП в школе в Казани, рассказали РИА Новости в минздраве Татарстана. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:08
2021-05-11T11:05
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Более 20 бригад скорой помощи отправили к месту ЧП в школе в Казани, рассказали РИА Новости в минздраве Татарстана.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв."На вызов отправлены 21 бригада скорой медицинской помощи города Казани и медики Республиканского центра медицины катастроф. На месте происшествия находится министр здравоохранения РТ Марат Садыков", - сказали в региональном минздраве.Собеседница агентства добавила, что "по пострадавшим пока нет официальных данных".
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казань
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Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе. Кадры с места проишествия
Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе на улице Файзи, сообщают СМИ. Предварительно, один человек погиб и один ранен. На месте работают силовики.
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

К месту ЧП в казанской школе выехали бригады скорой помощи

10:08 11.05.2021 (обновлено: 11:05 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба у школы в Казани
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Более 20 бригад скорой помощи отправили к месту ЧП в школе в Казани, рассказали РИА Новости в минздраве Татарстана.
Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв.
"На вызов отправлены 21 бригада скорой медицинской помощи города Казани и медики Республиканского центра медицины катастроф. На месте происшествия находится министр здравоохранения РТ Марат Садыков", - сказали в региональном минздраве.
Собеседница агентства добавила, что "по пострадавшим пока нет официальных данных".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2020
12 марта 2020, 14:32
В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в школе
 
Стрельба в школе в КазаниРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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