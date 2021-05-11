Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/sireny-1731854043.html
Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве сработали шесть раз за полчаса
Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве сработали шесть раз за полчаса
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, не смолкают в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T21:29
2021-05-11T21:59
ашкелон
ашдод
хамас
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731856420_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d4e6255a63e571afe96a002a7e8160eb.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, не смолкают в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.За последние полчаса сирены срабатывали шесть раз.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 понедельника. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
https://ria.ru/20210511/ranenye-1731853952.html
ашкелон
ашдод
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры воздушной тревоги и работы системы ПРО в Тель-Авиве
Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве не смолкают, активно работает система перехвата.
2021-05-11T21:29
true
PT1M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731856420_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_31883e24d3cd661a9804195630b23372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ашкелон, ашдод, хамас, палестина, израиль, в мире

Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве сработали шесть раз за полчаса

21:29 11.05.2021 (обновлено: 21:59 11.05.2021)
 
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, не смолкают в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
За последние полчаса сирены срабатывали шесть раз.
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.
Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 понедельника. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, Израиль. 10 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 21:28
Три человека получили ранения при обстреле израильского Холона
 
АшкелонАшдодХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал, какие страны ЕС будут рады российским туристам летом
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
Лента новостейМолния