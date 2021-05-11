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Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве сработали шесть раз за полчаса
Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве сработали шесть раз за полчаса
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, не смолкают в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T21:29
2021-05-11T21:29
2021-05-11T21:59
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, не смолкают в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.За последние полчаса сирены срабатывали шесть раз.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 понедельника. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
https://ria.ru/20210511/ranenye-1731853952.html
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Кадры воздушной тревоги и работы системы ПРО в Тель-Авиве
Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве не смолкают, активно работает система перехвата.
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ашкелон, ашдод, хамас, палестина, израиль, в мире