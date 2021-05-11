https://ria.ru/20210511/sireny-1731854043.html

Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве сработали шесть раз за полчаса

Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве сработали шесть раз за полчаса

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, не смолкают в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T21:29

2021-05-11T21:29

2021-05-11T21:59

ашкелон

ашдод

хамас

палестина

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, не смолкают в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.За последние полчаса сирены срабатывали шесть раз.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 понедельника. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

https://ria.ru/20210511/ranenye-1731853952.html

ашкелон

ашдод

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Кадры воздушной тревоги и работы системы ПРО в Тель-Авиве Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве не смолкают, активно работает система перехвата. 2021-05-11T21:29 true PT1M19S

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ашкелон, ашдод, хамас, палестина, израиль, в мире