https://ria.ru/20210511/shkola-1731795494.html

В ЯНАО усилили меры безопасности в школах после стрельбы в Казани

В ЯНАО усилили меры безопасности в школах после стрельбы в Казани

Меры по обеспечению безопасности детей усилены в школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) после стрельбы в Казани, сообщила пресс-служба губернатора... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:32

2021-05-11T15:32

2021-05-11T15:59

ямало-ненецкий автономный округ

стрельба в школе в казани

россия

ямал

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Меры по обеспечению безопасности детей усилены в школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) после стрельбы в Казани, сообщила пресс-служба губернатора Ямала.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли девять человек, в том числе семь детей. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."В образовательных учреждениях ЯНАО усилены меры по обеспечению безопасности детей. Такое решение глава региона принял после трагедии, произошедшей сегодня в одной из школ Казани", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора ЯНАО.Для повышения уровня безопасности детей и сотрудников руководителям окружных образовательных организаций поручено провести комплекс мероприятий, направленных на усиление мер антитеррористической и противокриминальной защищенности."Особое внимание обращено на усиление контрольно-пропускного режима: необходимо исключить возможность несанкционированного прохода посторонних лиц в образовательные учреждения, а также проезда на их территорию транспортных средств без соответствующего разрешения. Кроме того, следует усилить контроль за вносимыми или ввозимыми на территорию грузами, исключить несанкционированную парковку автомобилей, проверить работоспособность систем видеонаблюдения, систем оповещения и тревожной кнопки", - отмечается в сообщении.Для обучающихся и сотрудников образовательных учреждений пройдут инструктажи по повышению уровня бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, уточняют власти.

https://ria.ru/20210511/kazan-1731791295.html

россия

ямал

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, ямал, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань