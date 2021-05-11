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Взрыв прогремел в казанской школе, где неизвестные открыли стрельбу

Взрыв прогремел в казанской школе, где неизвестные открыли стрельбу

В Казани прогремел взрыв в школе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:07

2021-05-11T10:07

2021-05-11T10:34

происшествия

казань

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Казани прогремел взрыв в школе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Наблюдается сильный дым", — добавил он. Сведений о пострадавших нет.Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь рядом с учебным заведением. По предварительным данным, стрелял подросток, его задержали. Сейчас эвакуируют детей. Речь может идти о школе №175, которая находится на улице Файзи, 8. Там пока отказываются от комментариев.На место происшествия направили 21 бригаду скорой. Туда также выехали министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и прокурор республики Илдус Нафиков.

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань