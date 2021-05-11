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Взрыв прогремел в казанской школе, где неизвестные открыли стрельбу
Взрыв прогремел в казанской школе, где неизвестные открыли стрельбу
В Казани прогремел взрыв в школе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:07
2021-05-11T10:07
2021-05-11T10:34
происшествия
казань
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Казани прогремел взрыв в школе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Наблюдается сильный дым", — добавил он. Сведений о пострадавших нет.Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь рядом с учебным заведением. По предварительным данным, стрелял подросток, его задержали. Сейчас эвакуируют детей. Речь может идти о школе №175, которая находится на улице Файзи, 8. Там пока отказываются от комментариев.На место происшествия направили 21 бригаду скорой. Туда также выехали министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и прокурор республики Илдус Нафиков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, казань
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
В Казани
прогремел взрыв в школе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Наблюдается сильный дым", — добавил он. Сведений о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь рядом с учебным заведением. По предварительным данным, стрелял подросток, его задержали. Сейчас эвакуируют детей.
Речь может идти о школе №175, которая находится на улице Файзи, 8. Там пока отказываются от комментариев.
На место происшествия направили 21 бригаду скорой. Туда также выехали министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и прокурор республики Илдус Нафиков.