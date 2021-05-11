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Глава Сахалина выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани
Глава Сахалина выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:15
2021-05-11T13:15
2021-05-11T13:15
стрельба в школе в казани
валерий лимаренко
рустам минниханов
сахалинская область
казань
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие."Друзья, в эти минуты мы вместе со всей страной скорбим в связи с трагедией в гимназии города Казань. Произошедшие там события никак не укладываются в голове. Это горе непостижимо. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. А пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.
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стрельба в школе в казани, валерий лимаренко, рустам минниханов, сахалинская область, казань, происшествия