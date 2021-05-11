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https://ria.ru/20210511/roskomnadzor-1731749622.html
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с канала RT на YouTube. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:02
2021-05-11T14:12
россия
телеканал rt
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
google
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с канала RT на YouTube.Ведомство направило компании письмо, где говорится, что это необходимо сделать в кратчайшие сроки.В документе отмечается, что видеохостинг ранее заблокировал несколько роликов на YouTube-канале RT, в том числе интервью с вирусологом Дмитрием Львовым. "Также была ограничена возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиях", — рассказали в ведомтсве.В Роскомнадзоре подчеркнули, что действия администрации сервиса нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Это не первый подобный случай — ранее YouTube также блокировал публикации RT и других российских СМИ. Под ограничения попадали даже обращение президента России в аккаунте одного из федеральных каналов и ролики с государственным гимном.Так, с начала этого года YouTube заблокировал пять аккаунтов и десять материалов российских СМИ. За это время Роскомнадзор направил видеохостингу 31 письмо, восемь из них — с повторными требованиями о необходимости снятия ограничений в отношении российских СМИ и их материалов.В ведомстве напомнили, что, согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру СМИ, влечет за собой штраф до миллиона рублей. При повторном отказе от выполнения требований эта сумма увеличится до трех миллионов рублей.
https://ria.ru/20210503/tsenzura-1730977173.html
https://ria.ru/20210331/blokirovka-1603668812.html
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россия, телеканал rt, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество, google

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

12:02 11.05.2021 (обновлено: 14:12 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип RT
Логотип RT - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с канала RT на YouTube.
Ведомство направило компании письмо, где говорится, что это необходимо сделать в кратчайшие сроки.
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В документе отмечается, что видеохостинг ранее заблокировал несколько роликов на YouTube-канале RT, в том числе интервью с вирусологом Дмитрием Львовым.
"Также была ограничена возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиях", — рассказали в ведомтсве.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что действия администрации сервиса нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.
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Это не первый подобный случай — ранее YouTube также блокировал публикации RT и других российских СМИ. Под ограничения попадали даже обращение президента России в аккаунте одного из федеральных каналов и ролики с государственным гимном.
Так, с начала этого года YouTube заблокировал пять аккаунтов и десять материалов российских СМИ. За это время Роскомнадзор направил видеохостингу 31 письмо, восемь из них — с повторными требованиями о необходимости снятия ограничений в отношении российских СМИ и их материалов.
В ведомстве напомнили, что, согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру СМИ, влечет за собой штраф до миллиона рублей. При повторном отказе от выполнения требований эта сумма увеличится до трех миллионов рублей.
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