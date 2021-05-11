https://ria.ru/20210511/roskomnadzor-1731749622.html

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с канала RT на YouTube. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:02

2021-05-11T12:02

2021-05-11T14:12

россия

телеканал rt

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

google

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с канала RT на YouTube.Ведомство направило компании письмо, где говорится, что это необходимо сделать в кратчайшие сроки.В документе отмечается, что видеохостинг ранее заблокировал несколько роликов на YouTube-канале RT, в том числе интервью с вирусологом Дмитрием Львовым. "Также была ограничена возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиях", — рассказали в ведомтсве.В Роскомнадзоре подчеркнули, что действия администрации сервиса нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Это не первый подобный случай — ранее YouTube также блокировал публикации RT и других российских СМИ. Под ограничения попадали даже обращение президента России в аккаунте одного из федеральных каналов и ролики с государственным гимном.Так, с начала этого года YouTube заблокировал пять аккаунтов и десять материалов российских СМИ. За это время Роскомнадзор направил видеохостингу 31 письмо, восемь из них — с повторными требованиями о необходимости снятия ограничений в отношении российских СМИ и их материалов.В ведомстве напомнили, что, согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру СМИ, влечет за собой штраф до миллиона рублей. При повторном отказе от выполнения требований эта сумма увеличится до трех миллионов рублей.

https://ria.ru/20210503/tsenzura-1730977173.html

https://ria.ru/20210331/blokirovka-1603668812.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/youtube-1601502242.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, телеканал rt, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество, google