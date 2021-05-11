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В секторе Газа израильские самолеты разрушили 13-этажный дом
В секторе Газа израильские самолеты разрушили 13-этажный дом
ВВС Израиля разрушили вечером во вторник 13-этажный жилой дом в городе Газа, заявила РИА Новости очевидец на месте происшествия. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T21:36
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ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. ВВС Израиля разрушили вечером во вторник 13-этажный жилой дом в городе Газа, заявила РИА Новости очевидец на месте происшествия."Израильские военные самолеты разрушили сегодня вечером 13-этажный жилой дом Ханади в Газа. Ранее вечером администратор 13-этажный жилого дома Ханади получил телефонный звонок, ему сообщили, что ВВС Израиля намерены разбомбить здание", - сообщила очевидец.Она добавила, что все жители этого и соседних зданий покинули свои дома, опасаясь разрушений.В понедельник вечером "Бригады Аль-Кассам" пригрозили обстрелять Тель-Авив, если Израиль будет бомбить жилые дома в секторе Газа.
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ввс израиля, тель-авив, израиль, в мире

В секторе Газа израильские самолеты разрушили 13-этажный дом

21:36 11.05.2021 (обновлено: 23:08 11.05.2021)
 
© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара по Газе
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / Hatem Moussa
Читать ria.ru в
ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. ВВС Израиля разрушили вечером во вторник 13-этажный жилой дом в городе Газа, заявила РИА Новости очевидец на месте происшествия.
"Израильские военные самолеты разрушили сегодня вечером 13-этажный жилой дом Ханади в Газа. Ранее вечером администратор 13-этажный жилого дома Ханади получил телефонный звонок, ему сообщили, что ВВС Израиля намерены разбомбить здание", - сообщила очевидец.
Кадры воздушной тревоги и работы системы ПРО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 21:29
Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве сработали шесть раз за полчаса
Она добавила, что все жители этого и соседних зданий покинули свои дома, опасаясь разрушений.
В понедельник вечером "Бригады Аль-Кассам" пригрозили обстрелять Тель-Авив, если Израиль будет бомбить жилые дома в секторе Газа.
 
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