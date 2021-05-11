https://ria.ru/20210511/razrushenie-1731854743.html

В секторе Газа израильские самолеты разрушили 13-этажный дом

В секторе Газа израильские самолеты разрушили 13-этажный дом

ВВС Израиля разрушили вечером во вторник 13-этажный жилой дом в городе Газа, заявила РИА Новости очевидец на месте происшествия. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T21:36

2021-05-11T21:36

2021-05-11T23:08

ввс израиля

тель-авив

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731782454_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_2e65bb8dc78b2efaf87ce03b4ef2c0e1.jpg

ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. ВВС Израиля разрушили вечером во вторник 13-этажный жилой дом в городе Газа, заявила РИА Новости очевидец на месте происшествия."Израильские военные самолеты разрушили сегодня вечером 13-этажный жилой дом Ханади в Газа. Ранее вечером администратор 13-этажный жилого дома Ханади получил телефонный звонок, ему сообщили, что ВВС Израиля намерены разбомбить здание", - сообщила очевидец.Она добавила, что все жители этого и соседних зданий покинули свои дома, опасаясь разрушений.В понедельник вечером "Бригады Аль-Кассам" пригрозили обстрелять Тель-Авив, если Израиль будет бомбить жилые дома в секторе Газа.

https://ria.ru/20210511/sireny-1731854043.html

тель-авив

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс израиля, тель-авив, израиль, в мире