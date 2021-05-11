https://ria.ru/20210511/razrushenie-1731854743.html
В секторе Газа израильские самолеты разрушили 13-этажный дом
В секторе Газа израильские самолеты разрушили 13-этажный дом
ВВС Израиля разрушили вечером во вторник 13-этажный жилой дом в городе Газа, заявила РИА Новости очевидец на месте происшествия. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T21:36
2021-05-11T21:36
2021-05-11T23:08
ввс израиля
тель-авив
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731782454_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_2e65bb8dc78b2efaf87ce03b4ef2c0e1.jpg
ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. ВВС Израиля разрушили вечером во вторник 13-этажный жилой дом в городе Газа, заявила РИА Новости очевидец на месте происшествия."Израильские военные самолеты разрушили сегодня вечером 13-этажный жилой дом Ханади в Газа. Ранее вечером администратор 13-этажный жилого дома Ханади получил телефонный звонок, ему сообщили, что ВВС Израиля намерены разбомбить здание", - сообщила очевидец.Она добавила, что все жители этого и соседних зданий покинули свои дома, опасаясь разрушений.В понедельник вечером "Бригады Аль-Кассам" пригрозили обстрелять Тель-Авив, если Израиль будет бомбить жилые дома в секторе Газа.
https://ria.ru/20210511/sireny-1731854043.html
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731782454_0:0:851:638_1920x0_80_0_0_7b0ed11c47861c8eff8f303459fe898a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ввс израиля, тель-авив, израиль, в мире