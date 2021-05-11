https://ria.ru/20210511/putin-1731760686.html

Путин продолжит контакты с Минздравом и спецслужбами по ситуации в Казани

Путин продолжит контакты с Минздравом и спецслужбами по ситуации в Казани

Президент России Владимир Путин продолжит контакты с профильными министерствами и спецслужбами по ситуации в Казани, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:48

2021-05-11T12:48

2021-05-11T12:48

стрельба в школе в казани

рустам минниханов

дмитрий песков

владимир путин

москва

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжит контакты с профильными министерствами и спецслужбами по ситуации в Казани, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Москве в Кремле. Разумеется, в течение дня он продолжит контакты по Казани. Сейчас главное будет оказать помощь пострадавшим. Конечно, президент продолжит свои контакты и с Минздравом, и Минобром, и с правительством, и также с руководителями специальных служб", - сказал Песков.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.Ранее Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731758893.html

москва

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры эвакуации школьников в Татарстане В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом - о девяти жертвах. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа. 2021-05-11T12:48 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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стрельба в школе в казани, рустам минниханов, дмитрий песков, владимир путин, москва, казань, происшествия