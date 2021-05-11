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Путин продолжит контакты с Минздравом и спецслужбами по ситуации в Казани
Путин продолжит контакты с Минздравом и спецслужбами по ситуации в Казани
Президент России Владимир Путин продолжит контакты с профильными министерствами и спецслужбами по ситуации в Казани, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:48
2021-05-11T12:48
стрельба в школе в казани
рустам минниханов
дмитрий песков
владимир путин
москва
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжит контакты с профильными министерствами и спецслужбами по ситуации в Казани, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Москве в Кремле. Разумеется, в течение дня он продолжит контакты по Казани. Сейчас главное будет оказать помощь пострадавшим. Конечно, президент продолжит свои контакты и с Минздравом, и Минобром, и с правительством, и также с руководителями специальных служб", - сказал Песков.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.Ранее Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань.
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Кадры эвакуации школьников в Татарстане
В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом - о девяти жертвах. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.
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стрельба в школе в казани, рустам минниханов, дмитрий песков, владимир путин, москва, казань, происшествия

Путин продолжит контакты с Минздравом и спецслужбами по ситуации в Казани

12:48 11.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжит контакты с профильными министерствами и спецслужбами по ситуации в Казани, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Москве в Кремле. Разумеется, в течение дня он продолжит контакты по Казани. Сейчас главное будет оказать помощь пострадавшим. Конечно, президент продолжит свои контакты и с Минздравом, и Минобром, и с правительством, и также с руководителями специальных служб", - сказал Песков.
Люди у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 12:41В России
Путин поручил оказать помощь пострадавшим при стрельбе в Казани
Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
Ранее Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань.
 
Стрельба в школе в КазаниРустам МиннихановДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКазаньПроисшествия
 
 
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