https://ria.ru/20210511/ptentsy-1732195262.html

В Мосприроде попросили не трогать птенцов, которые учатся летать

В Мосприроде попросили не трогать птенцов, которые учатся летать

Трогать птенцов, которые учатся летать, не нужно, тем более - уносить их далеко от гнезда, спасать нужно птенцов, слишком рано выпавших из гнезда, рассказали в... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-11T12:16

2021-05-11T12:16

2021-05-13T18:17

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Трогать птенцов, которые учатся летать, не нужно, тем более - уносить их далеко от гнезда, спасать нужно птенцов, слишком рано выпавших из гнезда, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Специалисты Мосприроды рассказали, когда нужно помогать птенцам, а когда их не стоит трогать. Например, существует заблуждение о том, что если в лесу или парке заметили нелетающего птенца, ему нужна помощь и что птенца нужно забрать, иначе он погибнет.Также отмечается, что иногда помощь птенцам все же требуется. Например, если птенец слишком рано выпал из гнезда при сильном порыве ветра.Отмечается, что в таком случае его можно аккуратно перенести чуть подальше,, посадить под ближайший куст или на нижние ветки и отойти. Родители его скоро найдут и покормят. Если же птенец ранен, то ему может понадобиться помощь специалистов.Кроме того, заблуждением является и то, что если человек потрогал птенца, то родители его уже не примут обратно, потому что на нем останется запах человека.Также специалисты отмечают, что это заблуждение, что кормить птенца можно чем угодно, главное, чтобы он не был голодный."Если уж так получилось, что птенец оказался у вас дома, и вы решили выкормить его самостоятельно, а не обращаться за помощью к специалистам, имейте ввиду, что подобрать сбалансированный и здоровый корм без специальных знаний и умений очень сложно. Голодный птенец будет есть все, что вы ему предложите, и если корм неподходящий, то птица погибнет через несколько дней", - говорится в сообщении.Также некоторые люди считают, что спасенного и выкормленного в домашних условиях птенца можно выпустить на волю, когда он подрастет и окрепнет, но специалисты отмечают, что в большинстве случаев, птенцы, которых забрали из природы, не смогут самостоятельно адаптироваться к жизни на воле."Такие птицы не научились определять источники опасности и не боятся людей или животных. Да и добывать корм в условиях дикой природы оказывается для выкормышей не так просто. Поэтому, чаще всего, на воле такие птенцы погибают. Забирая птицу из природы, будьте готовы к тому, что она останется с вами на долгое время", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210513/birds-1732087268.html

https://ria.ru/20200615/1573369119.html

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мосприрода, общество