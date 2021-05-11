В Мосприроде попросили не трогать птенцов, которые учатся летать
12:16 11.05.2021 (обновлено: 18:17 13.05.2021)
© AP Photo / Vincent ThianНектарница кормит двух птенцов
© AP Photo / Vincent Thian
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Трогать птенцов, которые учатся летать, не нужно, тем более - уносить их далеко от гнезда, спасать нужно птенцов, слишком рано выпавших из гнезда, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Специалисты Мосприроды рассказали, когда нужно помогать птенцам, а когда их не стоит трогать. Например, существует заблуждение о том, что если в лесу или парке заметили нелетающего птенца, ему нужна помощь и что птенца нужно забрать, иначе он погибнет.
"Вероятнее всего, перед вами слеток. Слетки - это птенцы, которые уже вылетели из гнезда, постепенно учатся летать и самостоятельно добывать себе корм. Но пока они учатся, родители продолжают заботиться, кормить и защищать. Родители находятся где-то рядом. Трогать таких птенцов не нужно, тем более - спасать и куда-то уносить. От людей птица не улетает потому, что просто пока не может быстро улететь и пытается затаиться. В большинстве случаев ничего делать не надо, лучше просто пройти мимо. Скоро такие птенцы научатся перелетать с ветки на ветку, добывать пропитание и будут готовы к самостоятельной жизни", - отмечают специалисты Мосприроды.
Также отмечается, что иногда помощь птенцам все же требуется. Например, если птенец слишком рано выпал из гнезда при сильном порыве ветра.
"Птенцов, которые не являются слетками, легко отличить по обширным, неоперенным участкам тела, слишком коротким перьям и "трубочками" в основании. В таком случае чаще всего малышу нужна помощь специалиста. А бывает так, что и слеток, которому обычно помощь и участие человека не требуется, находится слишком близко от дороги или рядом ходит кошка, в таком случае ему действительно угрожает опасность и нужна помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в таком случае его можно аккуратно перенести чуть подальше,, посадить под ближайший куст или на нижние ветки и отойти. Родители его скоро найдут и покормят. Если же птенец ранен, то ему может понадобиться помощь специалистов.
Кроме того, заблуждением является и то, что если человек потрогал птенца, то родители его уже не примут обратно, потому что на нем останется запах человека.
"У птиц не так сильно развито обоняние, как у млекопитающих, и родители не бросят своего птенца (слетка), если вы взяли его в руки и перенесли в безопасное место. Однако не стоит забывать, что не стоит трогать маленьких птенцов, если вы случайно обнаружили гнездо. Хоть ваш запах и не отпугнет родителей, но ваши действия могут причинить беспокойство пернатым и сделать гнездо заметным для хищников", - отмечают специалисты.
Также специалисты отмечают, что это заблуждение, что кормить птенца можно чем угодно, главное, чтобы он не был голодный.
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"Если уж так получилось, что птенец оказался у вас дома, и вы решили выкормить его самостоятельно, а не обращаться за помощью к специалистам, имейте ввиду, что подобрать сбалансированный и здоровый корм без специальных знаний и умений очень сложно. Голодный птенец будет есть все, что вы ему предложите, и если корм неподходящий, то птица погибнет через несколько дней", - говорится в сообщении.
Также некоторые люди считают, что спасенного и выкормленного в домашних условиях птенца можно выпустить на волю, когда он подрастет и окрепнет, но специалисты отмечают, что в большинстве случаев, птенцы, которых забрали из природы, не смогут самостоятельно адаптироваться к жизни на воле.
"Такие птицы не научились определять источники опасности и не боятся людей или животных. Да и добывать корм в условиях дикой природы оказывается для выкормышей не так просто. Поэтому, чаще всего, на воле такие птенцы погибают. Забирая птицу из природы, будьте готовы к тому, что она останется с вами на долгое время", - говорится в сообщении.