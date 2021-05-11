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К экс-советнику главы Росрыболовства Хохлову не пустили адвокатов
К экс-советнику главы Росрыболовства Хохлову не пустили адвокатов
Защитников не пустили в СИЗО к бывшему советнику руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрию Хохлову, обвиняемого в покушении на мошенничество,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:25
2021-05-11T15:25
россия
матросская тишина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кипр
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Защитников не пустили в СИЗО к бывшему советнику руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрию Хохлову, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Зубер.По версии следствия, Хохлов не ранее апреля 2016 года предложил потерпевшему купить должность в подразделении Росрыболовства по ДФО за 7 миллионов долларов. Как заявляли в СК, его подельников задержали при передаче первой части денег - 300 тысяч долларов, которая проходила под контролем ФСБ. Четверо фигурантов дела уже приговорены к лишению свободы. Хохлов был задержан на Кипре в 2018 году, экстрадирован в РФ в декабре 2020 года, его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Вину он не признает."Мы с адвокатами Ольгой Тарасовой и Валентином Рыбницким пришли к нему в СИЗО "Матросская тишина", где были запланированы следственные действия, но сотрудники нас не пустили, ссылаясь на распоряжение следователя. Мы считаем это нарушением права на защиту и способом оказать давление - он сейчас без связи, без защиты, ранее следователь запретил ему звонки и свидания с родственниками", - сказал адвокат.Зубер пояснил, что, согласно законодательству, адвокату не нужно разрешение на свидание с подзащитным, поэтому он намерен подать жалобу руководству следователя в московское управление СК и прокуратуру."Мы считаем это превышением полномочий. Кроме того, с ним проводили следственные действия без адвокатов по соглашению в выходные праздничные дни", - отметил Зубер.Он связывает такую спешку с желанием следователя успеть предъявить Хохлову для ознакомления материалы уголовного дела за месяц до истечения предельного срока содержания под стражей, в противном случае обвиняемого необходимо освободить из-под ареста.
https://ria.ru/20201206/rosrybolovstvo-1587923644.html
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россия, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кипр, происшествия

К экс-советнику главы Росрыболовства Хохлову не пустили адвокатов

15:25 11.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Защитников не пустили в СИЗО к бывшему советнику руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрию Хохлову, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Зубер.
По версии следствия, Хохлов не ранее апреля 2016 года предложил потерпевшему купить должность в подразделении Росрыболовства по ДФО за 7 миллионов долларов. Как заявляли в СК, его подельников задержали при передаче первой части денег - 300 тысяч долларов, которая проходила под контролем ФСБ. Четверо фигурантов дела уже приговорены к лишению свободы. Хохлов был задержан на Кипре в 2018 году, экстрадирован в РФ в декабре 2020 года, его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Вину он не признает.
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"Мы с адвокатами Ольгой Тарасовой и Валентином Рыбницким пришли к нему в СИЗО "Матросская тишина", где были запланированы следственные действия, но сотрудники нас не пустили, ссылаясь на распоряжение следователя. Мы считаем это нарушением права на защиту и способом оказать давление - он сейчас без связи, без защиты, ранее следователь запретил ему звонки и свидания с родственниками", - сказал адвокат.
Зубер пояснил, что, согласно законодательству, адвокату не нужно разрешение на свидание с подзащитным, поэтому он намерен подать жалобу руководству следователя в московское управление СК и прокуратуру.
"Мы считаем это превышением полномочий. Кроме того, с ним проводили следственные действия без адвокатов по соглашению в выходные праздничные дни", - отметил Зубер.
Он связывает такую спешку с желанием следователя успеть предъявить Хохлову для ознакомления материалы уголовного дела за месяц до истечения предельного срока содержания под стражей, в противном случае обвиняемого необходимо освободить из-под ареста.
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РоссияМатросская тишинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КипрПроисшествия
 
 
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