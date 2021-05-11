https://ria.ru/20210511/proisshestvie-1731793521.html

К экс-советнику главы Росрыболовства Хохлову не пустили адвокатов

К экс-советнику главы Росрыболовства Хохлову не пустили адвокатов

Защитников не пустили в СИЗО к бывшему советнику руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрию Хохлову, обвиняемого в покушении на мошенничество,... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:25

2021-05-11T15:25

2021-05-11T15:25

россия

матросская тишина

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

кипр

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Защитников не пустили в СИЗО к бывшему советнику руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрию Хохлову, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Зубер.По версии следствия, Хохлов не ранее апреля 2016 года предложил потерпевшему купить должность в подразделении Росрыболовства по ДФО за 7 миллионов долларов. Как заявляли в СК, его подельников задержали при передаче первой части денег - 300 тысяч долларов, которая проходила под контролем ФСБ. Четверо фигурантов дела уже приговорены к лишению свободы. Хохлов был задержан на Кипре в 2018 году, экстрадирован в РФ в декабре 2020 года, его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Вину он не признает."Мы с адвокатами Ольгой Тарасовой и Валентином Рыбницким пришли к нему в СИЗО "Матросская тишина", где были запланированы следственные действия, но сотрудники нас не пустили, ссылаясь на распоряжение следователя. Мы считаем это нарушением права на защиту и способом оказать давление - он сейчас без связи, без защиты, ранее следователь запретил ему звонки и свидания с родственниками", - сказал адвокат.Зубер пояснил, что, согласно законодательству, адвокату не нужно разрешение на свидание с подзащитным, поэтому он намерен подать жалобу руководству следователя в московское управление СК и прокуратуру."Мы считаем это превышением полномочий. Кроме того, с ним проводили следственные действия без адвокатов по соглашению в выходные праздничные дни", - отметил Зубер.Он связывает такую спешку с желанием следователя успеть предъявить Хохлову для ознакомления материалы уголовного дела за месяц до истечения предельного срока содержания под стражей, в противном случае обвиняемого необходимо освободить из-под ареста.

https://ria.ru/20201206/rosrybolovstvo-1587923644.html

https://realty.ria.ru/20210423/anapa-1729690193.html

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россия, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кипр, происшествия