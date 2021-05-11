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Москвичам пообещали самый теплый день с начала мая
Москвичам пообещали самый теплый день с начала мая
Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T07:46
2021-05-11T07:47
россия
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, что сделает этот день самым теплым с начала мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус.Синоптик добавил, что ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
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россия, михаил леус, погода, москва, общество

Москвичам пообещали самый теплый день с начала мая

07:46 11.05.2021 (обновлено: 07:47 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка катается на скейтборде в парке искусств Музеон в Москве
Девушка катается на скейтборде в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, что сделает этот день самым теплым с начала мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус.
"Сегодня небольшая облачность, без осадков. В столице плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23 градусов тепла. Это у нас будет самый тёплый день с начала мая", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
04:04
Россиянам пообещали аномальное тепло
 
РоссияМихаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
 
 
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