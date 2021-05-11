https://ria.ru/20210511/pogoda-1731711023.html

Москвичам пообещали самый теплый день с начала мая

Москвичам пообещали самый теплый день с начала мая

Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов,... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T07:46

2021-05-11T07:46

2021-05-11T07:47

россия

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, что сделает этот день самым теплым с начала мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус.Синоптик добавил, что ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

https://ria.ru/20210511/pogoda-1731707690.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил леус, погода, москва, общество