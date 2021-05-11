https://ria.ru/20210511/pogoda-1731711023.html
Москвичам пообещали самый теплый день с начала мая
Москвичам пообещали самый теплый день с начала мая
Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T07:46
2021-05-11T07:46
2021-05-11T07:47
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, что сделает этот день самым теплым с начала мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус.Синоптик добавил, что ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
https://ria.ru/20210511/pogoda-1731707690.html
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