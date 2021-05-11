https://ria.ru/20210511/pogoda-1731707690.html
Россиянам пообещали аномальное тепло
Россиянам пообещали аномальное тепло
Аномально высокие температуры на этой неделе сначала придут в центр Европейской России, а затем в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь, сообщил РИА РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T04:04
2021-05-11T04:04
2021-05-11T08:59
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Аномально высокие температуры на этой неделе сначала придут в центр Европейской России, а затем в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как уточнил собеседник агентства, в течение недели в центральной части страны будет 19-25 градусов тепла."Связано это с тем, что в центре Европейской России устанавливается хорошо выраженный антициклон. Солнечное небо 11, 12, 13 мая, иногда будут небольшие осадки. <...> Затем небо будет более облачным, потому что начиная с 11 мая давление будет падать примерно каждый день на два-три миллиметра, но на температуре это не скажется", — пояснил метеоролог.По его словам, в некоторых частях Северо-Западного федерального округа из-за особенностей перемещения воздушных масс будет даже теплее, чем в центре Европейской России. Это связано с переносом теплых воздушных масс. Благодаря этому процессу температура там будет колебаться в районе 21-25 градусов.Погодные аномалии синоптик также ожидает на востоке европейской части России — в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Западной Сибири. "Антициклон, который устанавливается в центре Европейской России, будет медленно перемещаться на Урал (сначала ПФО). Отклонения от нормы будут следовать за перемещением этого антициклона. Поэтому в ПФО отклонение на десять градусов выше нормы и на Урале тоже", — сказал Вильфанд.Он также отметил, что на Среднем Поволжье тоже будет на шесть-восемь градусов выше нормы, в западной Сибири — на шесть-восемь градусов выше нормы."Четырнадцатого мая на 12 градусов выше нормы в Приволжском ФО. Там будет 30-32 градуса. Они (температуры. — Прим. ред.) действительно впечатляющие", — добавил ученый.По прогнозам синоптиков, в Башкирии, Самарской, Оренбургской областях 27-32 градуса, в Пермской — 27-30 градусов.Такой погода будет до конца недели.
https://ria.ru/20210507/pogoda-1731365365.html
https://ria.ru/20210511/zamorozki-1731707122.html
https://ria.ru/20210507/pogoda-1731363252.html
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Аномально высокие температуры на этой неделе сначала придут в центр Европейской России, а затем в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра
Роман Вильфанд.
"Понятно, что это летняя погода. <...> В Москве 11 мая — примерно на два градуса, 12 мая — уже на три градуса, 13, 14, 15-го — на 4,5 градуса выше нормы", — сказал Вильфанд.
Как уточнил собеседник агентства, в течение недели в центральной части страны будет 19-25 градусов тепла.
"Связано это с тем, что в центре Европейской России устанавливается хорошо выраженный антициклон. Солнечное небо 11, 12, 13 мая, иногда будут небольшие осадки. <...> Затем небо будет более облачным, потому что начиная с 11 мая давление будет падать примерно каждый день на два-три миллиметра, но на температуре это не скажется", — пояснил метеоролог.
По его словам, в некоторых частях Северо-Западного федерального округа из-за особенностей перемещения воздушных масс будет даже теплее, чем в центре Европейской России. Это связано с переносом теплых воздушных масс. Благодаря этому процессу температура там будет колебаться в районе 21-25 градусов.
Погодные аномалии синоптик также ожидает на востоке европейской части России — в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Западной Сибири
.
"Антициклон, который устанавливается в центре Европейской России, будет медленно перемещаться на Урал (сначала ПФО). Отклонения от нормы будут следовать за перемещением этого антициклона. Поэтому в ПФО отклонение на десять градусов выше нормы и на Урале тоже", — сказал Вильфанд.
Он также отметил, что на Среднем Поволжье
тоже будет на шесть-восемь градусов выше нормы, в западной Сибири — на шесть-восемь градусов выше нормы.
"Четырнадцатого мая на 12 градусов выше нормы в Приволжском ФО
. Там будет 30-32 градуса. Они (температуры. — Прим. ред.) действительно впечатляющие", — добавил ученый.
По прогнозам синоптиков, в Башкирии, Самарской
, Оренбургской областях 27-32 градуса, в Пермской
— 27-30 градусов.
Такой погода будет до конца недели.