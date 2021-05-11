https://ria.ru/20210511/podmoskove-1731747746.html

В Подмосковье 156 тысяч человек проголосовали по проектам благоустройства

В Подмосковье 156 тысяч человек проголосовали по проектам благоустройства

В Московской области 156 тысяч человек проголосовали за объекты для благоустройства территорий по национальному проекту "Жилье и городская среда", говорится в... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:55

2021-05-11T11:55

2021-05-11T11:55

новости подмосковья

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В Московской области 156 тысяч человек проголосовали за объекты для благоустройства территорий по национальному проекту "Жилье и городская среда", говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья. Всего в голосовании от Московской области принимает участие 251 территория в 57 городских округах региона."За две недели голосования уже 156 тысяч жителей отдали свои голоса за пространства в их городах. Это очень хороший результат. Наши жители всегда очень активно вовлекаются в этот процесс", – приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина. Он добавил, что наиболее активно в Московской области голосуют жители Балашихи, Богородского городского округа и Красногорска.Старт голосования был дан 26 апреля 2021 года и продлится до 30 мая. В этот период каждый гражданин России в возрасте 14 лет и старше сможет отдать свой голос за ту или иную территорию. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

https://ria.ru/20210506/kapremont-1731332787.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил хайкин, московская область (подмосковье)