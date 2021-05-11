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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210511/podmoskove-1731747746.html
В Подмосковье 156 тысяч человек проголосовали по проектам благоустройства
В Подмосковье 156 тысяч человек проголосовали по проектам благоустройства
В Московской области 156 тысяч человек проголосовали за объекты для благоустройства территорий по национальному проекту "Жилье и городская среда", говорится в... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:55
2021-05-11T11:55
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
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https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1731747746.jpg?1620723339
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В Московской области 156 тысяч человек проголосовали за объекты для благоустройства территорий по национальному проекту "Жилье и городская среда", говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья. Всего в голосовании от Московской области принимает участие 251 территория в 57 городских округах региона."За две недели голосования уже 156 тысяч жителей отдали свои голоса за пространства в их городах. Это очень хороший результат. Наши жители всегда очень активно вовлекаются в этот процесс", – приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина. Он добавил, что наиболее активно в Московской области голосуют жители Балашихи, Богородского городского округа и Красногорска.Старт голосования был дан 26 апреля 2021 года и продлится до 30 мая. В этот период каждый гражданин России в возрасте 14 лет и старше сможет отдать свой голос за ту или иную территорию. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
https://ria.ru/20210506/kapremont-1731332787.html
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5
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96
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60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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михаил хайкин, московская область (подмосковье)

В Подмосковье 156 тысяч человек проголосовали по проектам благоустройства

11:55 11.05.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В Московской области 156 тысяч человек проголосовали за объекты для благоустройства территорий по национальному проекту "Жилье и городская среда", говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.
Всего в голосовании от Московской области принимает участие 251 территория в 57 городских округах региона.
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"За две недели голосования уже 156 тысяч жителей отдали свои голоса за пространства в их городах. Это очень хороший результат. Наши жители всегда очень активно вовлекаются в этот процесс", – приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
Он добавил, что наиболее активно в Московской области голосуют жители Балашихи, Богородского городского округа и Красногорска.
Старт голосования был дан 26 апреля 2021 года и продлится до 30 мая. В этот период каждый гражданин России в возрасте 14 лет и старше сможет отдать свой голос за ту или иную территорию. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
 
Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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