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Су-30 перехватил над Черным морем три французских военных самолета
Су-30 перехватил над Черным морем три французских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем у российских границ два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:26
2021-05-11T18:45
ввс франции
россия
черное море
южный военный округ
су-30
франция
безопасность
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем у российских границ два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота России, входящем в пресс-службу Южного военного округа.Отмечается, что 11 мая радары засекли над нейтральными водами Черного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели."Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", — сказали в ЮВО.При этом Су-30 не допустил нарушения государственной границы иностранными самолетами.В ЮВО добавили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.
https://ria.ru/20210419/samolet-1728962751.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/samolet-1729575111.html
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ввс франции, россия, черное море, южный военный округ, су-30, франция, безопасность

Су-30 перехватил над Черным морем три французских военных самолета

13:26 11.05.2021 (обновлено: 18:45 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИстребитель СУ-30
Истребитель СУ-30 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем у российских границ два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота России, входящем в пресс-службу Южного военного округа.
Отмечается, что 11 мая радары засекли над нейтральными водами Черного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели.
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"Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", — сказали в ЮВО.
При этом Су-30 не допустил нарушения государственной границы иностранными самолетами.
В ЮВО добавили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.
Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.
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ВВС ФранцииРоссияЧерное мореЮжный военный округСу-30ФранцияБезопасность
 
 
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