https://ria.ru/20210511/perekhvat-1731767924.html
Су-30 перехватил над Черным морем три французских военных самолета
Су-30 перехватил над Черным морем три французских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем у российских границ два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:26
2021-05-11T13:26
2021-05-11T18:45
ввс франции
россия
черное море
южный военный округ
су-30
франция
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577603434_0:75:3072:1802_1920x0_80_0_0_efb48ffe2d93ec772799737767fb07d6.jpg
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем у российских границ два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота России, входящем в пресс-службу Южного военного округа.Отмечается, что 11 мая радары засекли над нейтральными водами Черного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели."Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", — сказали в ЮВО.При этом Су-30 не допустил нарушения государственной границы иностранными самолетами.В ЮВО добавили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.
https://ria.ru/20210419/samolet-1728962751.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/samolet-1729575111.html
россия
черное море
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577603434_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_4d36ef3185d36a40c2a295c0d22b7764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ввс франции, россия, черное море, южный военный округ, су-30, франция, безопасность