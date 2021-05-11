https://ria.ru/20210511/perekhvat-1731767924.html

Су-30 перехватил над Черным морем три французских военных самолета

Су-30 перехватил над Черным морем три французских военных самолета

Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем у российских границ два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:26

2021-05-11T13:26

2021-05-11T18:45

ввс франции

россия

черное море

южный военный округ

су-30

франция

безопасность

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем у российских границ два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота России, входящем в пресс-службу Южного военного округа.Отмечается, что 11 мая радары засекли над нейтральными водами Черного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели."Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", — сказали в ЮВО.При этом Су-30 не допустил нарушения государственной границы иностранными самолетами.В ЮВО добавили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.

https://ria.ru/20210419/samolet-1728962751.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/samolet-1729575111.html

россия

черное море

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс франции, россия, черное море, южный военный округ, су-30, франция, безопасность