https://ria.ru/20210511/pasechnik-1731749261.html

Глава ЛНР прибыл в Донецк на мероприятия к семилетию ДНР

Глава ЛНР прибыл в Донецк на мероприятия к семилетию ДНР

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник прибыл в Донецк для участия в торжественных мероприятиях, посвященных семилетию... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:00

2021-05-11T12:00

2021-05-11T12:00

леонид пасечник

луганская народная республика

донецкая народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153259/91/1532599197_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_c12dbf7cf367c74b1f31f73cf164dda5.jpg

ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник прибыл в Донецк для участия в торжественных мероприятиях, посвященных семилетию образования самопровозглашенной Донецкой народной республики."Прибыл в Донецк поздравить дончан с Днем ДНР! Вот уже семь лет жители республик Донбасса вместе ведут борьбу за свою правду и независимость. Искренне желаю нашим братьям благополучия, процветания и мира. С праздником!" - написал Пасечник во вторник в Twitter.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях состоялся референдум о самоопределении регионов. День независимости в ДНР отмечается 11 мая, а День независимости ЛНР - 12 мая.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/donetsk-1731744750.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире