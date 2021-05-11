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Глава ЛНР прибыл в Донецк на мероприятия к семилетию ДНР
Глава ЛНР прибыл в Донецк на мероприятия к семилетию ДНР
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник прибыл в Донецк для участия в торжественных мероприятиях, посвященных семилетию... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:00
2021-05-11T12:00
2021-05-11T12:00
леонид пасечник
луганская народная республика
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в мире
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник прибыл в Донецк для участия в торжественных мероприятиях, посвященных семилетию образования самопровозглашенной Донецкой народной республики."Прибыл в Донецк поздравить дончан с Днем ДНР! Вот уже семь лет жители республик Донбасса вместе ведут борьбу за свою правду и независимость. Искренне желаю нашим братьям благополучия, процветания и мира. С праздником!" - написал Пасечник во вторник в Twitter.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях состоялся референдум о самоопределении регионов. День независимости в ДНР отмечается 11 мая, а День независимости ЛНР - 12 мая.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/donetsk-1731744750.html
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