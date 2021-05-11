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Глава ЛНР прибыл в Донецк на мероприятия к семилетию ДНР
Глава ЛНР прибыл в Донецк на мероприятия к семилетию ДНР
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник прибыл в Донецк для участия в торжественных мероприятиях, посвященных семилетию... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:00
2021-05-11T12:00
леонид пасечник
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник прибыл в Донецк для участия в торжественных мероприятиях, посвященных семилетию образования самопровозглашенной Донецкой народной республики."Прибыл в Донецк поздравить дончан с Днем ДНР! Вот уже семь лет жители республик Донбасса вместе ведут борьбу за свою правду и независимость. Искренне желаю нашим братьям благополучия, процветания и мира. С праздником!" - написал Пасечник во вторник в Twitter.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях состоялся референдум о самоопределении регионов. День независимости в ДНР отмечается 11 мая, а День независимости ЛНР - 12 мая.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

Глава ЛНР прибыл в Донецк на мероприятия к семилетию ДНР

12:00 11.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник прибыл в Донецк для участия в торжественных мероприятиях, посвященных семилетию образования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Прибыл в Донецк поздравить дончан с Днем ДНР! Вот уже семь лет жители республик Донбасса вместе ведут борьбу за свою правду и независимость. Искренне желаю нашим братьям благополучия, процветания и мира. С праздником!" - написал Пасечник во вторник в Twitter.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях состоялся референдум о самоопределении регионов. День независимости в ДНР отмечается 11 мая, а День независимости ЛНР - 12 мая.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Женщина на проспекте Ильича в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 11:44В мире
Официальная делегация из Крыма впервые прибыла в ДНР
 
Леонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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