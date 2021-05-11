Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Российское казачество
https://ria.ru/20210511/parad-1731843023.html
Казаки приняли участие в параде Победы на Красной площади
Казаки приняли участие в параде Победы на Красной площади
Кубанские и донские казаки приняли участие в московском параде в ознаменовании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:40
2021-05-11T19:40
российское казачество
российское казачество
россия
николай долуда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731841913_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_518bd0ae8473a429c99d50a739b601a8.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Кубанские и донские казаки приняли участие в московском параде в ознаменовании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Третий раз в новой истории России в День Победы по главной площади страны прошли парадные расчеты Кубанского казачьего войска и второй раз – Всевеликого войска Донского. Возглавил парадные расчеты атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда, сообщает пресс-служба ВсКО.Три месяца казаки Кубани и Дона жили и тренировались на военном полигоне поселка Калинино Клинского района Московской области, чтобы подготовиться к параду Победы вместе с другими воинскими подразделениями.В состав парадных расчетов вошли казаки субъектов Дона и Юга России – республик Калмыкия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края. Из 15 миллионов жителей этих регионов отобрано 210 казаков. В этот день во всех регионах России в параде Победы приняли участие парадные расчеты казаков. Продолжая преемственность поколений, в парадах участвует и молодежь – дети, внуки казаков, наследники традиций героических предков.За годы Великой Отечественной войны звания Герой Советского Союза были удостоены 262 казака. Казаки воевали не только в казачьих кавалерийских соединениях. Сотни тысяч служили в пехоте, артиллерии, танковых войсках, авиации. Много казаков заслужили себе славу в воздушных боях – в том числе дважды Герой Советского Союза Александр Николаевич Ефимов (будущий маршал авиации), Герой Советского Союза Георгий Андреевич Кузнецов, впоследствии – командующий авиацией Военно-морского флота.
https://ria.ru/20210509/kazaki-1730563688.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731841913_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_6d9b289cbb5148a07c2817b4a6e71a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российское казачество, россия, николай долуда

Казаки приняли участие в параде Победы на Красной площади

19:40 11.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПарадный расчет Всероссийского кубанского общества на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Парадный расчет Всероссийского кубанского общества на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Кубанские и донские казаки приняли участие в московском параде в ознаменовании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Третий раз в новой истории России в День Победы по главной площади страны прошли парадные расчеты Кубанского казачьего войска и второй раз – Всевеликого войска Донского. Возглавил парадные расчеты атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда, сообщает пресс-служба ВсКО.
Три месяца казаки Кубани и Дона жили и тренировались на военном полигоне поселка Калинино Клинского района Московской области, чтобы подготовиться к параду Победы вместе с другими воинскими подразделениями.
Казаки переходят Днестр - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 10:00Российское казачество
Как казаки на Берлин ходили – история подвигов, отраженная в песне
В состав парадных расчетов вошли казаки субъектов Дона и Юга России – республик Калмыкия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края. Из 15 миллионов жителей этих регионов отобрано 210 казаков.
В этот день во всех регионах России в параде Победы приняли участие парадные расчеты казаков. Продолжая преемственность поколений, в парадах участвует и молодежь – дети, внуки казаков, наследники традиций героических предков.
"2021 год ознаменован 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. Терпение, выдержка, патриотизм, отвага и вера в свои силы – эти качества проявили наши предки более 70 лет назад ради светлого будущего. В стороне не остались и казаки, которые одни из первых приняли на себя удар противника", – отметил атаман Николай Долуда.
За годы Великой Отечественной войны звания Герой Советского Союза были удостоены 262 казака. Казаки воевали не только в казачьих кавалерийских соединениях. Сотни тысяч служили в пехоте, артиллерии, танковых войсках, авиации. Много казаков заслужили себе славу в воздушных боях – в том числе дважды Герой Советского Союза Александр Николаевич Ефимов (будущий маршал авиации), Герой Советского Союза Георгий Андреевич Кузнецов, впоследствии – командующий авиацией Военно-морского флота.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоРоссияНиколай Долуда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
00:39Из сектора Газа выпустили очередной залп ракет по Израилю
Лента новостейМолния