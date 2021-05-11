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Казаки приняли участие в параде Победы на Красной площади
Казаки приняли участие в параде Победы на Красной площади
Кубанские и донские казаки приняли участие в московском параде в ознаменовании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:40
2021-05-11T19:40
2021-05-11T19:40
российское казачество
российское казачество
россия
николай долуда
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Кубанские и донские казаки приняли участие в московском параде в ознаменовании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Третий раз в новой истории России в День Победы по главной площади страны прошли парадные расчеты Кубанского казачьего войска и второй раз – Всевеликого войска Донского. Возглавил парадные расчеты атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда, сообщает пресс-служба ВсКО.Три месяца казаки Кубани и Дона жили и тренировались на военном полигоне поселка Калинино Клинского района Московской области, чтобы подготовиться к параду Победы вместе с другими воинскими подразделениями.В состав парадных расчетов вошли казаки субъектов Дона и Юга России – республик Калмыкия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края. Из 15 миллионов жителей этих регионов отобрано 210 казаков. В этот день во всех регионах России в параде Победы приняли участие парадные расчеты казаков. Продолжая преемственность поколений, в парадах участвует и молодежь – дети, внуки казаков, наследники традиций героических предков.За годы Великой Отечественной войны звания Герой Советского Союза были удостоены 262 казака. Казаки воевали не только в казачьих кавалерийских соединениях. Сотни тысяч служили в пехоте, артиллерии, танковых войсках, авиации. Много казаков заслужили себе славу в воздушных боях – в том числе дважды Герой Советского Союза Александр Николаевич Ефимов (будущий маршал авиации), Герой Советского Союза Георгий Андреевич Кузнецов, впоследствии – командующий авиацией Военно-морского флота.
https://ria.ru/20210509/kazaki-1730563688.html
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российское казачество, россия, николай долуда
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Кубанские и донские казаки приняли участие в московском параде в ознаменовании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Третий раз в новой истории России в День Победы по главной площади страны прошли парадные расчеты Кубанского казачьего войска и второй раз – Всевеликого войска Донского. Возглавил парадные расчеты атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда, сообщает пресс-служба ВсКО.
Три месяца казаки Кубани и Дона жили и тренировались на военном полигоне поселка Калинино Клинского района Московской области, чтобы подготовиться к параду Победы вместе с другими воинскими подразделениями.
В состав парадных расчетов вошли казаки субъектов Дона и Юга России – республик Калмыкия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края. Из 15 миллионов жителей этих регионов отобрано 210 казаков.
В этот день во всех регионах России в параде Победы приняли участие парадные расчеты казаков. Продолжая преемственность поколений, в парадах участвует и молодежь – дети, внуки казаков, наследники традиций героических предков.
"2021 год ознаменован 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. Терпение, выдержка, патриотизм, отвага и вера в свои силы – эти качества проявили наши предки более 70 лет назад ради светлого будущего. В стороне не остались и казаки, которые одни из первых приняли на себя удар противника", – отметил атаман Николай Долуда.
За годы Великой Отечественной войны звания Герой Советского Союза были удостоены 262 казака. Казаки воевали не только в казачьих кавалерийских соединениях. Сотни тысяч служили в пехоте, артиллерии, танковых войсках, авиации. Много казаков заслужили себе славу в воздушных боях – в том числе дважды Герой Советского Союза Александр Николаевич Ефимов (будущий маршал авиации), Герой Советского Союза Георгий Андреевич Кузнецов, впоследствии – командующий авиацией Военно-морского флота.