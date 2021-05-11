https://ria.ru/20210511/parad-1731843023.html

Казаки приняли участие в параде Победы на Красной площади

Казаки приняли участие в параде Победы на Красной площади

Кубанские и донские казаки приняли участие в московском параде в ознаменовании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T19:40

2021-05-11T19:40

2021-05-11T19:40

российское казачество

российское казачество

россия

николай долуда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731841913_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_518bd0ae8473a429c99d50a739b601a8.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Кубанские и донские казаки приняли участие в московском параде в ознаменовании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Третий раз в новой истории России в День Победы по главной площади страны прошли парадные расчеты Кубанского казачьего войска и второй раз – Всевеликого войска Донского. Возглавил парадные расчеты атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда, сообщает пресс-служба ВсКО.Три месяца казаки Кубани и Дона жили и тренировались на военном полигоне поселка Калинино Клинского района Московской области, чтобы подготовиться к параду Победы вместе с другими воинскими подразделениями.В состав парадных расчетов вошли казаки субъектов Дона и Юга России – республик Калмыкия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края. Из 15 миллионов жителей этих регионов отобрано 210 казаков. В этот день во всех регионах России в параде Победы приняли участие парадные расчеты казаков. Продолжая преемственность поколений, в парадах участвует и молодежь – дети, внуки казаков, наследники традиций героических предков.За годы Великой Отечественной войны звания Герой Советского Союза были удостоены 262 казака. Казаки воевали не только в казачьих кавалерийских соединениях. Сотни тысяч служили в пехоте, артиллерии, танковых войсках, авиации. Много казаков заслужили себе славу в воздушных боях – в том числе дважды Герой Советского Союза Александр Николаевич Ефимов (будущий маршал авиации), Герой Советского Союза Георгий Андреевич Кузнецов, впоследствии – командующий авиацией Военно-морского флота.

https://ria.ru/20210509/kazaki-1730563688.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, россия, николай долуда