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Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
Среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше 8 градусов, что соответствует условиям отключения отопления в городе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T01:32
2021-05-11T01:32
2021-05-11T01:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
отопление
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше 8 градусов, что соответствует условиям отключения отопления в городе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также добавил, что возвращение холодов возможно, но это будут кратковременные понижения температуры.Ранее правительство Москвы сообщило, что отключение отопления в Москве стартует 10 мая и продлится до пяти дней.
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отопление, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество