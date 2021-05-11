https://ria.ru/20210511/otoplenie-1731705377.html

Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд

Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд

Среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше 8 градусов, что соответствует условиям отключения отопления в городе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T01:32

2021-05-11T01:32

2021-05-11T01:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

отопление

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728381621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d801eedb87a9300aa13cb818b43378e.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше 8 градусов, что соответствует условиям отключения отопления в городе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также добавил, что возвращение холодов возможно, но это будут кратковременные понижения температуры.Ранее правительство Москвы сообщило, что отключение отопления в Москве стартует 10 мая и продлится до пяти дней.

https://realty.ria.ru/20210507/otoplenie-1729978846.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отопление, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество