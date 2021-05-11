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Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210511/otoplenie-1731705377.html
Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
Среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше 8 градусов, что соответствует условиям отключения отопления в городе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T01:32
2021-05-11T01:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
отопление
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше 8 градусов, что соответствует условиям отключения отопления в городе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также добавил, что возвращение холодов возможно, но это будут кратковременные понижения температуры.Ранее правительство Москвы сообщило, что отключение отопления в Москве стартует 10 мая и продлится до пяти дней.
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отопление, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд

01:32 11.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРаботник Калининградской ТЭЦ-2 стоит у монометров в машинном зале
Работник Калининградской ТЭЦ-2 стоит у монометров в машинном зале - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше 8 градусов, что соответствует условиям отключения отопления в городе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Согласно прогнозам, и в Москве отопление прекращается, потому что есть правило - если среднесуточная температура выше 8 градусов, то отопление можно отключать, а тут будет существенно выше. И 15 градусов будет среднесуточная. Можно уже вполне прекращать отопление", - сказал Вильфанд.

Он также добавил, что возвращение холодов возможно, но это будут кратковременные понижения температуры.
Ранее правительство Москвы сообщило, что отключение отопления в Москве стартует 10 мая и продлится до пяти дней.
Работа НПС Ховринская - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОтоплениеРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
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