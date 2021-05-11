https://ria.ru/20210511/oruzhie-1731827433.html

В Совфеде призвали повысить возраст, позволяющий владеть оружием

В Совфеде призвали повысить возраст, позволяющий владеть оружием

Возраст, с которого можно приобретать огнестрельное оружие, должен быть повышен с нынешних 18 лет до 21 года, исключение должно делаться только для владельцев... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:58

2021-05-11T17:58

2021-05-11T17:58

стрельба в школе в казани

россия

ольга ковитиди

дальний восток

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Возраст, с которого можно приобретать огнестрельное оружие, должен быть повышен с нынешних 18 лет до 21 года, исключение должно делаться только для владельцев воинских специальных званий или классов юстиции, а также для представителей народов Крайнего Севера, ведущих традиционный образ жизни и занимающихся охотой, заявила крымский сенатор Ольга Ковитиди."Еще в 2018 году после керченской трагедии был инициирован проект федерального закона, который разрешал приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия по достижении лишь возраста 21 года, однако он был отклонён. Сегодняшнее ужасающее событие в Казани убедительно доказывает необходимость принятия дополнительных мер", - сказала сенатор РИА Новости.По ее словам, соответствующий закон должен предусматривать, что лишь граждане Российской Федерации, прошедшие либо проходящие военную службу, а также те, кто проходит службу в государственных военизированных организациях и имеет воинские, специальные звания или классные чины юстиции, а также лица, осуществляющие охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и добычи охотничьих ресурсов, необходимых для удовлетворения личного потребления, проживающие в удаленных районах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (охотники-промысловики), и спортсмены, осуществляющие стрелковую подготовку для участия в соревнованиях по спортивной стрельбе, должны получать возможность приобрести оружие до наступления 21 года."Необходимо вернуться к этому вопросу", - считает Ковитиди.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/oruzhie-1731810051.html

https://ria.ru/20210511/rosgvardiya-1731786884.html

россия

дальний восток

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, ольга ковитиди, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия