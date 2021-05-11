https://ria.ru/20210511/oruzhie-1731810051.html

Совет при МВД обсудит ужесточение выдачи справок для владения оружием

Совет при МВД обсудит ужесточение выдачи справок для владения оружием

Общественный Совет при МВД взял на контроль ситуацию с расследованием трагедии в Казани и на ближайшем заседании рассмотрит вопрос ужесточения выдачи медсправок РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:48

2021-05-11T16:48

2021-05-11T17:03

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

анатолий кучерена

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Общественный Совет при МВД взял на контроль ситуацию с расследованием трагедии в Казани и на ближайшем заседании рассмотрит вопрос ужесточения выдачи медсправок для владения оружием, сообщил РИА Новости глава ОС Анатолий Кучерена.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Я как председатель общественного совета при МВД России возьму ситуацию с расследованием трагедии в Казани на контроль... массово выдавать оружие недопустимо, потому что люди с разной психикой относятся по-разному к тем или иным ситуациям, поэтому сегодняшняя трагедия еще раз меня убеждает в том, что нужно ужесточить контроль за выдачей оружия... Что касается справок, которые позволяют продавать магазинам оружие при их наличии, я согласен с тем, что порой это все достаточно формально, тут тоже необходимо ужесточить контроль, нужно поднимать ответственность тех, кто выдает медицинские справки, чтоб это не было простой формальностью", - сказал Кучерена.По его словам, эти вопросы обязательно в ближайшее время будут обсуждаться на заседании общественного совета МВД."В рамках общественного контроля, наших компетенций попробуем посмотреть, как получено разрешение на оружие (устроившим стрельбу в школе)", - отметил Кучерена.Он также поддержал предложение об охране учебных заведений подразделениями Росгвардии.При этом Кучерена подчеркнул, что не хотел бы, чтоб школы превращались в военные подразделения."Мне бы не хотелось, чтобы военный стоял рядом с детьми. Надо продумать, чтобы непосредственно дети сотрудников Росгвардии не видели", - пояснил он.Ранее почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров предложил поручить охрану школ подразделениям Росгвардии.

https://ria.ru/20210511/rosgvardiya-1731786884.html

https://ria.ru/20210511/kazan-1731783503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), анатолий кучерена, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, общество