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Совет при МВД обсудит ужесточение выдачи справок для владения оружием
Совет при МВД обсудит ужесточение выдачи справок для владения оружием
Общественный Совет при МВД взял на контроль ситуацию с расследованием трагедии в Казани и на ближайшем заседании рассмотрит вопрос ужесточения выдачи медсправок РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:48
2021-05-11T17:03
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
анатолий кучерена
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Общественный Совет при МВД взял на контроль ситуацию с расследованием трагедии в Казани и на ближайшем заседании рассмотрит вопрос ужесточения выдачи медсправок для владения оружием, сообщил РИА Новости глава ОС Анатолий Кучерена.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Я как председатель общественного совета при МВД России возьму ситуацию с расследованием трагедии в Казани на контроль... массово выдавать оружие недопустимо, потому что люди с разной психикой относятся по-разному к тем или иным ситуациям, поэтому сегодняшняя трагедия еще раз меня убеждает в том, что нужно ужесточить контроль за выдачей оружия... Что касается справок, которые позволяют продавать магазинам оружие при их наличии, я согласен с тем, что порой это все достаточно формально, тут тоже необходимо ужесточить контроль, нужно поднимать ответственность тех, кто выдает медицинские справки, чтоб это не было простой формальностью", - сказал Кучерена.По его словам, эти вопросы обязательно в ближайшее время будут обсуждаться на заседании общественного совета МВД."В рамках общественного контроля, наших компетенций попробуем посмотреть, как получено разрешение на оружие (устроившим стрельбу в школе)", - отметил Кучерена.Он также поддержал предложение об охране учебных заведений подразделениями Росгвардии.При этом Кучерена подчеркнул, что не хотел бы, чтоб школы превращались в военные подразделения."Мне бы не хотелось, чтобы военный стоял рядом с детьми. Надо продумать, чтобы непосредственно дети сотрудников Росгвардии не видели", - пояснил он.Ранее почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров предложил поручить охрану школ подразделениям Росгвардии.
https://ria.ru/20210511/rosgvardiya-1731786884.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), анатолий кучерена, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, общество

Совет при МВД обсудит ужесточение выдачи справок для владения оружием

16:48 11.05.2021 (обновлено: 17:03 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МВД РФ
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Общественный Совет при МВД взял на контроль ситуацию с расследованием трагедии в Казани и на ближайшем заседании рассмотрит вопрос ужесточения выдачи медсправок для владения оружием, сообщил РИА Новости глава ОС Анатолий Кучерена.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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"Я как председатель общественного совета при МВД России возьму ситуацию с расследованием трагедии в Казани на контроль... массово выдавать оружие недопустимо, потому что люди с разной психикой относятся по-разному к тем или иным ситуациям, поэтому сегодняшняя трагедия еще раз меня убеждает в том, что нужно ужесточить контроль за выдачей оружия... Что касается справок, которые позволяют продавать магазинам оружие при их наличии, я согласен с тем, что порой это все достаточно формально, тут тоже необходимо ужесточить контроль, нужно поднимать ответственность тех, кто выдает медицинские справки, чтоб это не было простой формальностью", - сказал Кучерена.
По его словам, эти вопросы обязательно в ближайшее время будут обсуждаться на заседании общественного совета МВД.
"В рамках общественного контроля, наших компетенций попробуем посмотреть, как получено разрешение на оружие (устроившим стрельбу в школе)", - отметил Кучерена.
Он также поддержал предложение об охране учебных заведений подразделениями Росгвардии.
"Должна быть серьезная структура, Росгвардия или еще кто-то, кто будет охранять наших детей... Не лучше ли заключить договор официально с Росгвардией, у них функции по охране квартир, недвижимости, почему ж они не могут охранять наших детей", - добавил глава ОС, пояснив, что трагедия в Казани показала, что существующая охрана школ часто не справляется с возложенными на нее функциями.
При этом Кучерена подчеркнул, что не хотел бы, чтоб школы превращались в военные подразделения.
"Мне бы не хотелось, чтобы военный стоял рядом с детьми. Надо продумать, чтобы непосредственно дети сотрудников Росгвардии не видели", - пояснил он.
Ранее почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров предложил поручить охрану школ подразделениям Росгвардии.
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Анатолий КучеренаСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазаньОбщество
 
 
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