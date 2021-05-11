Совет при МВД обсудит ужесточение выдачи справок для владения оружием
16:48 11.05.2021 (обновлено: 17:03 11.05.2021)
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Общественный Совет при МВД взял на контроль ситуацию с расследованием трагедии в Казани и на ближайшем заседании рассмотрит вопрос ужесточения выдачи медсправок для владения оружием, сообщил РИА Новости глава ОС Анатолий Кучерена.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
"Я как председатель общественного совета при МВД России возьму ситуацию с расследованием трагедии в Казани на контроль... массово выдавать оружие недопустимо, потому что люди с разной психикой относятся по-разному к тем или иным ситуациям, поэтому сегодняшняя трагедия еще раз меня убеждает в том, что нужно ужесточить контроль за выдачей оружия... Что касается справок, которые позволяют продавать магазинам оружие при их наличии, я согласен с тем, что порой это все достаточно формально, тут тоже необходимо ужесточить контроль, нужно поднимать ответственность тех, кто выдает медицинские справки, чтоб это не было простой формальностью", - сказал Кучерена.
По его словам, эти вопросы обязательно в ближайшее время будут обсуждаться на заседании общественного совета МВД.
"В рамках общественного контроля, наших компетенций попробуем посмотреть, как получено разрешение на оружие (устроившим стрельбу в школе)", - отметил Кучерена.
Он также поддержал предложение об охране учебных заведений подразделениями Росгвардии.
"Должна быть серьезная структура, Росгвардия или еще кто-то, кто будет охранять наших детей... Не лучше ли заключить договор официально с Росгвардией, у них функции по охране квартир, недвижимости, почему ж они не могут охранять наших детей", - добавил глава ОС, пояснив, что трагедия в Казани показала, что существующая охрана школ часто не справляется с возложенными на нее функциями.
При этом Кучерена подчеркнул, что не хотел бы, чтоб школы превращались в военные подразделения.
"Мне бы не хотелось, чтобы военный стоял рядом с детьми. Надо продумать, чтобы непосредственно дети сотрудников Росгвардии не видели", - пояснил он.
Ранее почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров предложил поручить охрану школ подразделениям Росгвардии.