Москалькова предложила повысить возраст, позволяющий владеть оружием
15:46 11.05.2021 (обновлено: 15:53 11.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооружённых силах, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
"Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооружённых силах. Мы не имеем права экономить на жизнях детей, подростков и юношей! Это необходимо не "завтра", а уже "позавчера", - приводит пресс-служба омбудсмена ее слова.
Она также отметила, что необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия.
"Эти меры назрели давно, и решать их необходимо в самом экстренном порядке. Нельзя допустить повторения… Не только потомки, сама история не простит этого нам. Дорогие мои, скорблю вместе с вами", - сказала Москалькова.