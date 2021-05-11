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Москалькова предложила повысить возраст, позволяющий владеть оружием
Москалькова предложила повысить возраст, позволяющий владеть оружием
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:46
2021-05-11T15:53
россия
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооружённых силах, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооружённых силах. Мы не имеем права экономить на жизнях детей, подростков и юношей! Это необходимо не "завтра", а уже "позавчера", - приводит пресс-служба омбудсмена ее слова.Она также отметила, что необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия."Эти меры назрели давно, и решать их необходимо в самом экстренном порядке. Нельзя допустить повторения… Не только потомки, сама история не простит этого нам. Дорогие мои, скорблю вместе с вами", - сказала Москалькова.
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россия, татьяна москалькова, общество

Москалькова предложила повысить возраст, позволяющий владеть оружием

15:46 11.05.2021 (обновлено: 15:53 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооружённых силах, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
"Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооружённых силах. Мы не имеем права экономить на жизнях детей, подростков и юношей! Это необходимо не "завтра", а уже "позавчера", - приводит пресс-служба омбудсмена ее слова.
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Она также отметила, что необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия.
"Эти меры назрели давно, и решать их необходимо в самом экстренном порядке. Нельзя допустить повторения… Не только потомки, сама история не простит этого нам. Дорогие мои, скорблю вместе с вами", - сказала Москалькова.
 
РоссияТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
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