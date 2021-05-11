https://ria.ru/20210511/oruzhie-1731797305.html

Москалькова предложила повысить возраст, позволяющий владеть оружием

Москалькова предложила повысить возраст, позволяющий владеть оружием

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:46

2021-05-11T15:46

2021-05-11T15:53

россия

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооружённых силах, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооружённых силах. Мы не имеем права экономить на жизнях детей, подростков и юношей! Это необходимо не "завтра", а уже "позавчера", - приводит пресс-служба омбудсмена ее слова.Она также отметила, что необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия."Эти меры назрели давно, и решать их необходимо в самом экстренном порядке. Нельзя допустить повторения… Не только потомки, сама история не простит этого нам. Дорогие мои, скорблю вместе с вами", - сказала Москалькова.

https://ria.ru/20210511/oruzhie-1731779778.html

россия

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россия, татьяна москалькова, общество