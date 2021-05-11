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Путин наградил Аксенова орденом Александра Невского
Путин наградил Аксенова орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского главы Республики Крым Сергея Аксенова за большой вклад в... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:26
2021-05-11T19:30
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
республика крым
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского главы Республики Крым Сергея Аксенова за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича - главу Республики Крым", - говорится в документе.
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россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, общество

Путин наградил Аксенова орденом Александра Невского

19:26 11.05.2021 (обновлено: 19:30 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на торжественных мероприятиях, приуроченных к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на торжественных мероприятиях, приуроченных к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского главы Республики Крым Сергея Аксенова за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича - главу Республики Крым", - говорится в документе.
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