https://ria.ru/20210511/orden-1731841032.html
Путин наградил Аксенова орденом Александра Невского
Путин наградил Аксенова орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского главы Республики Крым Сергея Аксенова за большой вклад в... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:26
2021-05-11T19:26
2021-05-11T19:30
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
республика крым
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского главы Республики Крым Сергея Аксенова за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича - главу Республики Крым", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210505/krym-1731207860.html
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россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, общество