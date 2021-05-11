https://ria.ru/20210511/orden-1731841032.html

Путин наградил Аксенова орденом Александра Невского

Путин наградил Аксенова орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского главы Республики Крым Сергея Аксенова за большой вклад в... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T19:26

2021-05-11T19:26

2021-05-11T19:30

россия

сергей аксенов (политик)

владимир путин

республика крым

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского главы Республики Крым Сергея Аксенова за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича - главу Республики Крым", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210505/krym-1731207860.html

россия

республика крым

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россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, общество