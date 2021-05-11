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Кузнецова призвала проверить эффективность работы охраны во всех школах
Кузнецова призвала проверить эффективность работы охраны во всех школах
Мониторинг эффективности работы охраны следует провести во всех школах РФ, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:22
2021-05-11T19:22
2021-05-11T19:22
стрельба в школе в казани
анна кузнецова
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Мониторинг эффективности работы охраны следует провести во всех школах РФ, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Важно во всех школах провести мониторинг на предмет охраны школ, выявить, насколько эта охрана эффективна, точна, насколько отвечает своим задачам", - сказала Кузнецова журналистам.
https://ria.ru/20210511/kazan-1731776784.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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стрельба в школе в казани, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия