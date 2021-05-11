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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210511/okhota-1731741818.html
Сезон охоты на пернатую дичь завершился в Подмосковье
Сезон охоты на пернатую дичь завершился в Подмосковье
Весенний сезон охоты на пернатую дичь завершился на территории Московской области, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:30
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 май – РИА Новости. Весенний сезон охоты на пернатую дичь завершился на территории Московской области, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Весенняя охота на селезней уток с использованием живых подсадных уток из искусственного укрытия осуществлялась с 20 марта по 10 мая"Вчера был последний день охоты на водоплавающую дичь в угодьях Подмосковья. В период охоты были выявлены нарушения, статистика будет опубликована позже", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.
https://ria.ru/20210505/parki-1731219049.html
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московская область (подмосковье)

Сезон охоты на пернатую дичь завершился в Подмосковье

11:30 11.05.2021
 
© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанкОхотник
Охотник - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Марк Редькин
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МОСКВА, 11 май – РИА Новости. Весенний сезон охоты на пернатую дичь завершился на территории Московской области, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Весенняя охота на селезней уток с использованием живых подсадных уток из искусственного укрытия осуществлялась с 20 марта по 10 мая
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"Вчера был последний день охоты на водоплавающую дичь в угодьях Подмосковья. В период охоты были выявлены нарушения, статистика будет опубликована позже", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.
 
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