https://ria.ru/20210511/okhota-1731741818.html

Сезон охоты на пернатую дичь завершился в Подмосковье

Сезон охоты на пернатую дичь завершился в Подмосковье

Весенний сезон охоты на пернатую дичь завершился на территории Московской области, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:30

2021-05-11T11:30

2021-05-11T11:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 май – РИА Новости. Весенний сезон охоты на пернатую дичь завершился на территории Московской области, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Весенняя охота на селезней уток с использованием живых подсадных уток из искусственного укрытия осуществлялась с 20 марта по 10 мая"Вчера был последний день охоты на водоплавающую дичь в угодьях Подмосковья. В период охоты были выявлены нарушения, статистика будет опубликована позже", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.

https://ria.ru/20210505/parki-1731219049.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)