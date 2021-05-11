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Сенатор предложил пересмотреть список разрешенного для граждан оружия
Сенатор предложил пересмотреть список разрешенного для граждан оружия
Нужно пересмотреть перечень разрешенного для приобретения гражданами оружия, чтобы под видом охотничьего ружья не приобретались штурмовые винтовки, заявил РИА... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:42
2021-05-11T19:42
2021-05-11T20:56
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казань
общество
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Нужно пересмотреть перечень разрешенного для приобретения гражданами оружия, чтобы под видом охотничьего ружья не приобретались штурмовые винтовки, заявил РИА Новости во вторник зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Еще один крайне важный вопрос, которые возникает в связи с ситуацией в Казани - каким образом преступником было получено медицинское освидетельствование на право владения оружием, так как на появившемся в интернете видео допроса видно, что у подозреваемого могли быть проблемы со здоровьем, отметил политик.Он напомнил, что согласно приказу Минздрава России "О порядке проведения медосвидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов" предусматривается обязательный осмотр гражданина врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом, который должен быть проведен в медицинской организации по месту жительства гражданина РФ."То есть, вопрос к медицинскому персоналу поликлиники, где наблюдался подозреваемый и где должны быть зафиксированы данные о состоянии его здоровья", - сказал Васильев. Он пояснил, что также приказом предусматривается порядок проведения медицинского освидетельствования и химико-токсикологического исследования, устанавливаются сроки проведения исследований и сроки хранения биологических объектов в химико-токсикологической лаборатории. "В журнале регистрации должны быть зафиксированы выданные заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов", - сказал Васильев.По его словам, если этого нет, то следует вести речь "не только об изменении норм законодательства, но и об исполнительской дисциплине, что, скорее всего, и стало причиной трагедии". "Ужесточение законов теряет смысл, если они не исполняются", - считает сенатор."Приношу свои искренние соболезнования родственникам погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Надеюсь, в будущем нам удастся благодаря предпринятым шагам избежать подобных трагедий", - заключил Васильев.
https://ria.ru/20210511/oruzhie-1731779778.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, общество
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Нужно пересмотреть перечень разрешенного для приобретения гражданами оружия, чтобы под видом охотничьего ружья не приобретались штурмовые винтовки, заявил РИА Новости во вторник зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани
, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов
заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК
возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
"В качестве охотничьего оружия порой регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и с этим вопросом действительно надо разобраться", - подчеркнул сенатор.
Еще один крайне важный вопрос, которые возникает в связи с ситуацией в Казани - каким образом преступником было получено медицинское освидетельствование на право владения оружием, так как на появившемся в интернете видео допроса видно, что у подозреваемого могли быть проблемы со здоровьем, отметил политик.
Он напомнил, что согласно приказу Минздрава России
"О порядке проведения медосвидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов" предусматривается обязательный осмотр гражданина врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом, который должен быть проведен в медицинской организации по месту жительства гражданина РФ.
"То есть, вопрос к медицинскому персоналу поликлиники, где наблюдался подозреваемый и где должны быть зафиксированы данные о состоянии его здоровья", - сказал Васильев. Он пояснил, что также приказом предусматривается порядок проведения медицинского освидетельствования и химико-токсикологического исследования, устанавливаются сроки проведения исследований и сроки хранения биологических объектов в химико-токсикологической лаборатории. "В журнале регистрации должны быть зафиксированы выданные заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов", - сказал Васильев.
По его словам, если этого нет, то следует вести речь "не только об изменении норм законодательства, но и об исполнительской дисциплине, что, скорее всего, и стало причиной трагедии". "Ужесточение законов теряет смысл, если они не исполняются", - считает сенатор.
И, конечно, "следует вновь поднять вопрос о деятельности психологов в учреждениях образования, так как молодой человек до конца апреля четыре года учился на IT-специалиста в колледже в Казани при негосударственном университете управления", подчеркнул законодатель.
"Приношу свои искренние соболезнования родственникам погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Надеюсь, в будущем нам удастся благодаря предпринятым шагам избежать подобных трагедий", - заключил Васильев.