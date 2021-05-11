https://ria.ru/20210511/obostrenie-1731728180.html
Политолог прокомментировала обострение палестино-израильского конфликта
Политолог прокомментировала обострение палестино-израильского конфликта
Обострение между палестинцами и израильтянами может продолжиться, успокоить ситуацию поможет "квартет" по ближневосточному урегулированию, считает востоковед,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:30
2021-05-11T10:30
2021-05-11T10:30
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
оон
палестина
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обострение между палестинцами и израильтянами может продолжиться, успокоить ситуацию поможет "квартет" по ближневосточному урегулированию, считает востоковед, политолог Елена Супонина.В Восточном Иерусалиме несколько дней продолжаются столкновения. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. В понедельник беспорядки возобновились. Также в понедельник израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, погибли 20 человек, в том числе девять детей."В ближайшее время обострение обстановки может продолжиться. Стороны пока не готовы к переговорам, да и обсуждать, кроме деэскалации напряженности, пока нечего. Дело в том, что такого рода всплески напряженности будут возникать вновь и вновь, пока не разрешены ключевые проблемы палестино-израильского конфликта", - сказала Супонина в комментарии РИА Новости.По ее словам, урегулировать вопрос израильтянам и палестинцам напрямую вряд ли удастся, в связи с чем встает вопрос о международном посредничестве,"(Хоть – ред.) международный "квартет" посредников в лице ООН, США, ЕС и России немногое сделал в прошлом, но в таких обстоятельствах усиления конфликтности польза от него была. Заседание квартета сейчас возобновляется, необходимо активизировать эти усилия. Возможно, надо подумать над расширением состава квартета за счет привлечения новых участников. Без такой международной вовлеченности конфликт остановить будет трудно", - добавила политолог.
https://ria.ru/20210511/obstrely-1731712379.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, оон, палестина, сша, израиль, в мире
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Обострение между палестинцами
и израильтянами
может продолжиться, успокоить ситуацию поможет "квартет" по ближневосточному урегулированию, считает востоковед, политолог Елена Супонина.
В Восточном Иерусалиме несколько дней продолжаются столкновения. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. В понедельник беспорядки возобновились. Также в понедельник израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, погибли 20 человек, в том числе девять детей.
"В ближайшее время обострение обстановки может продолжиться. Стороны пока не готовы к переговорам, да и обсуждать, кроме деэскалации напряженности, пока нечего. Дело в том, что такого рода всплески напряженности будут возникать вновь и вновь, пока не разрешены ключевые проблемы палестино-израильского конфликта", - сказала Супонина в комментарии РИА Новости.
По ее словам, урегулировать вопрос израильтянам и палестинцам напрямую вряд ли удастся, в связи с чем встает вопрос о международном посредничестве,
"(Хоть – ред.) международный "квартет" посредников в лице ООН
, США
, ЕС и России
немногое сделал в прошлом, но в таких обстоятельствах усиления конфликтности польза от него была. Заседание квартета сейчас возобновляется, необходимо активизировать эти усилия. Возможно, надо подумать над расширением состава квартета за счет привлечения новых участников. Без такой международной вовлеченности конфликт остановить будет трудно", - добавила политолог.