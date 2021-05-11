https://ria.ru/20210511/nazarbaev-1731778851.html
Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в Казани, где в... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:20
2021-05-11T14:20
2021-05-11T14:20
стрельба в школе в казани
россия
нурсултан назарбаев
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
владимир путин
казань
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АЛМА-АТА, 11 мая - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли дети и учительница, сообщила пресс-служба казахстанского экс-президента."С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о гибели детей и взрослых в результате трагедии, произошедшей в школе №175 города Казани. Разделяя боль утраты, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в телеграмме.Кроме того, Назарбаев пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731777255.html
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Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ
Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ
2021-05-11T14:20
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стрельба в школе в казани, россия, нурсултан назарбаев, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, владимир путин, казань