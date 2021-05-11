https://ria.ru/20210511/nazarbaev-1731778851.html

Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в Казани, где в... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:20

2021-05-11T14:20

2021-05-11T14:20

стрельба в школе в казани

россия

нурсултан назарбаев

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

владимир путин

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590463477_0:3:2973:1675_1920x0_80_0_0_ff9de29ce24262be537b150663befed7.jpg

АЛМА-АТА, 11 мая - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли дети и учительница, сообщила пресс-служба казахстанского экс-президента."С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о гибели детей и взрослых в результате трагедии, произошедшей в школе №175 города Казани. Разделяя боль утраты, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в телеграмме.Кроме того, Назарбаев пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731777255.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ 2021-05-11T14:20 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, нурсултан назарбаев, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, владимир путин, казань