В мечетях Татарстана прошли поминальные молитвы
14:25 11.05.2021 (обновлено: 14:31 11.05.2021)
УФА, 11 мая – РИА Новости. Верующие совершили коллективные молитвы в мечетях Татарстана о погибших при стрельбе в казанской школе и за скорейшее исцеление раненых, сообщает Духовное управление мусульман республики.
"Сегодня мечетях Татарстана, в том числе в Галиевской мечети Казани, в связи с трагедией в школе №175 города Казани после полуденного намаза верующие прочитали аяты Корана, а также совершили коллективные молитвы за упокой души погибших и попросили Всевышнего даровать скорейшее исцеление раненым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выразил соболезнования в Instagram.
"От имени ДУМ РТ, полуторатысячной армии имамов Татарстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям, которых затронуло это горе. На республиканском ифтаре, а также в мечетях республики сегодня и завтра мусульмане вознесут молитвы за упокой души погибших и за выздоровление раненых", - написал муфтий, призвав всех последовать этому примеру.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).