https://ria.ru/20210511/namazy-1731780491.html

В мечетях Татарстана прошли поминальные молитвы

В мечетях Татарстана прошли поминальные молитвы

Верующие совершили коллективные молитвы в мечетях Татарстана о погибших при стрельбе в казанской школе и за скорейшее исцеление раненых, сообщает Духовное... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:25

2021-05-11T14:25

2021-05-11T14:31

религия и мировоззрение

россия

камиль самигуллин

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

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УФА, 11 мая – РИА Новости. Верующие совершили коллективные молитвы в мечетях Татарстана о погибших при стрельбе в казанской школе и за скорейшее исцеление раненых, сообщает Духовное управление мусульман республики.Отмечается, что муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выразил соболезнования в Instagram."От имени ДУМ РТ, полуторатысячной армии имамов Татарстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям, которых затронуло это горе. На республиканском ифтаре, а также в мечетях республики сегодня и завтра мусульмане вознесут молитвы за упокой души погибших и за выздоровление раненых", - написал муфтий, призвав всех последовать этому примеру.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/kazan-1731777948.html

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россия, камиль самигуллин, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань