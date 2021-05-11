Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/naezd-1731787795.html
На Кубани пенсионера сбили две машины
На Кубани пенсионера сбили две машины
Пенсионер на Кубани, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колёса двух автомобилей и погиб, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:03
2021-05-11T15:03
апшеронский район
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:292:3076:2022_1920x0_80_0_0_699821c9a3f9e9548995d4ee31fa9c18.jpg
КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Пенсионер на Кубани, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колёса двух автомобилей и погиб, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю.ДТП произошло в поздним вечером в понедельник на 50-м километре автодороги Майкоп–Туапсе на территории Апшеронского района."По предварительным данным, 45-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, допустил наезд на 72-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги слева направо вне пешеходного перехода, вне зоны его видимости. После чего на данного пешехода был совершен наезд автомобилем Daewoo Matiz, движущимся в попутном направлении за автомобилем Chevrolet Aveo, которым управлял мужчина 63-летний мужчина. В результате ДТП мужчина-пешеход скончался на месте наезда до приезда скорой медицинской помощи", - отмечается в релизе.Обстоятельства происшествия уточняются.
https://ria.ru/20210511/dtp-1731708707.html
апшеронский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
апшеронский район, краснодарский край, происшествия

На Кубани пенсионера сбили две машины

15:03 11.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Пенсионер на Кубани, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колёса двух автомобилей и погиб, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю.
ДТП произошло в поздним вечером в понедельник на 50-м километре автодороги МайкопТуапсе на территории Апшеронского района.
"По предварительным данным, 45-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, допустил наезд на 72-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги слева направо вне пешеходного перехода, вне зоны его видимости. После чего на данного пешехода был совершен наезд автомобилем Daewoo Matiz, движущимся в попутном направлении за автомобилем Chevrolet Aveo, которым управлял мужчина 63-летний мужчина. В результате ДТП мужчина-пешеход скончался на месте наезда до приезда скорой медицинской помощи", - отмечается в релизе.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
05:47
На МКАД рядом с деревней Марфино произошло ДТП с тремя погибшими
 
Апшеронский районКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
00:39Из сектора Газа выпустили очередной залп ракет по Израилю
Лента новостейМолния