https://ria.ru/20210511/naezd-1731787795.html

На Кубани пенсионера сбили две машины

На Кубани пенсионера сбили две машины

Пенсионер на Кубани, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колёса двух автомобилей и погиб, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:03

2021-05-11T15:03

2021-05-11T15:03

апшеронский район

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Пенсионер на Кубани, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колёса двух автомобилей и погиб, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю.ДТП произошло в поздним вечером в понедельник на 50-м километре автодороги Майкоп–Туапсе на территории Апшеронского района."По предварительным данным, 45-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, допустил наезд на 72-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги слева направо вне пешеходного перехода, вне зоны его видимости. После чего на данного пешехода был совершен наезд автомобилем Daewoo Matiz, движущимся в попутном направлении за автомобилем Chevrolet Aveo, которым управлял мужчина 63-летний мужчина. В результате ДТП мужчина-пешеход скончался на месте наезда до приезда скорой медицинской помощи", - отмечается в релизе.Обстоятельства происшествия уточняются.

https://ria.ru/20210511/dtp-1731708707.html

апшеронский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

апшеронский район, краснодарский край, происшествия