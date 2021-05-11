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На Кубани пенсионера сбили две машины
На Кубани пенсионера сбили две машины
Пенсионер на Кубани, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колёса двух автомобилей и погиб, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:03
2021-05-11T15:03
2021-05-11T15:03
апшеронский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Пенсионер на Кубани, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колёса двух автомобилей и погиб, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю.ДТП произошло в поздним вечером в понедельник на 50-м километре автодороги Майкоп–Туапсе на территории Апшеронского района."По предварительным данным, 45-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, допустил наезд на 72-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги слева направо вне пешеходного перехода, вне зоны его видимости. После чего на данного пешехода был совершен наезд автомобилем Daewoo Matiz, движущимся в попутном направлении за автомобилем Chevrolet Aveo, которым управлял мужчина 63-летний мужчина. В результате ДТП мужчина-пешеход скончался на месте наезда до приезда скорой медицинской помощи", - отмечается в релизе.Обстоятельства происшествия уточняются.
https://ria.ru/20210511/dtp-1731708707.html
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апшеронский район, краснодарский край, происшествия