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Кравцов считает, что явных мотивов у напавшего на школу в Казани не было

Кравцов считает, что явных мотивов у напавшего на школу в Казани не было

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что явных мотивов у стрелка из Казани не было, следствие установит возможные мотивы. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T21:56

2021-05-11T21:56

2021-05-11T22:09

стрельба в школе в казани

россия

сергей кравцов

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что явных мотивов у стрелка из Казани не было, следствие установит возможные мотивы.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Явных мотивов не было. Понятно, что идёт следствие, и уже следствие установит возможные мотивы и причины. Сейчас сложно говорить", - заявил Кравцов в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20210511/vstrechi-1731852726.html

россия

казань

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2021

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стрельба в школе в казани, россия, сергей кравцов, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия