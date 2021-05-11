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Кравцов считает, что явных мотивов у напавшего на школу в Казани не было
Кравцов считает, что явных мотивов у напавшего на школу в Казани не было
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что явных мотивов у стрелка из Казани не было, следствие установит возможные мотивы. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T21:56
2021-05-11T21:56
2021-05-11T22:09
стрельба в школе в казани
россия
сергей кравцов
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что явных мотивов у стрелка из Казани не было, следствие установит возможные мотивы.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Явных мотивов не было. Понятно, что идёт следствие, и уже следствие установит возможные мотивы и причины. Сейчас сложно говорить", - заявил Кравцов в эфире канала "Россия 24".
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стрельба в школе в казани, россия, сергей кравцов, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия