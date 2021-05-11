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Бочкарев: Москва ускорит возведение медицинских и транспортных объектов
Бочкарев: Москва ускорит возведение медицинских и транспортных объектов
Предложенное мэром Москвы увеличение расходов городского бюджета позволит ускорить строительство социальной и транспортной инфраструктуры, рассказал заммэра... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:13
2021-05-11T18:13
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 11 мая - РИА Недвижимость. Предложенное мэром Москвы увеличение расходов городского бюджета позволит ускорить строительство социальной и транспортной инфраструктуры, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник внес в Мосгордуму проект закона об изменениях бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Документ предполагает увеличение доходной и расходной частей бюджета российской столицы на 191,3 миллиарда рублей. Дополнительные доходы, в частности, планируется направить на строительство социальной и транспортной инфраструктуры, включая поликлиники, дороги, линии метро, железнодорожные объекты."Перед нами сегодня стоит задача по вводу Большой кольцевой линии, которая создаст дополнительные маршруты передвижения по городу и разгрузит существующие ветки метро. Инициированное мэром Москвы увеличение расходов бюджета на эти цели позволит нам заметно ускорить ввод БКЛ, строительство Рублево-Архангельской линии метро, а также реализацию системы хордовых магистралей и проекта МЦД", – отметил Бочкарев.Кроме того, отметил он, значительную часть дополнительных средств предполагается направить на строительство объектов здравоохранения.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва

Бочкарев: Москва ускорит возведение медицинских и транспортных объектов

18:13 11.05.2021
 
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 11 мая - РИА Недвижимость. Предложенное мэром Москвы увеличение расходов городского бюджета позволит ускорить строительство социальной и транспортной инфраструктуры, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник внес в Мосгордуму проект закона об изменениях бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Документ предполагает увеличение доходной и расходной частей бюджета российской столицы на 191,3 миллиарда рублей. Дополнительные доходы, в частности, планируется направить на строительство социальной и транспортной инфраструктуры, включая поликлиники, дороги, линии метро, железнодорожные объекты.
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"Перед нами сегодня стоит задача по вводу Большой кольцевой линии, которая создаст дополнительные маршруты передвижения по городу и разгрузит существующие ветки метро. Инициированное мэром Москвы увеличение расходов бюджета на эти цели позволит нам заметно ускорить ввод БКЛ, строительство Рублево-Архангельской линии метро, а также реализацию системы хордовых магистралей и проекта МЦД", – отметил Бочкарев.
Кроме того, отметил он, значительную часть дополнительных средств предполагается направить на строительство объектов здравоохранения.
"Опыт борьбы с COVID-19 показал, что необходимо не просто сохранить высокие темпы строительства новых объектов здравоохранения, но и по возможности их нарастить, чтобы город был готов к любым вызовам в будущем. Кроме того, строительство социальных объектов в шаговом доступе напрямую влияет на повышение качества жизни москвичей", – сказал заммэра.
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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