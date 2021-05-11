https://ria.ru/20210511/moskva-1731829797.html

Бочкарев: Москва ускорит возведение медицинских и транспортных объектов

Бочкарев: Москва ускорит возведение медицинских и транспортных объектов

Предложенное мэром Москвы увеличение расходов городского бюджета позволит ускорить строительство социальной и транспортной инфраструктуры, рассказал заммэра... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T18:13

2021-05-11T18:13

2021-05-11T18:13

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_0:64:2746:1609_1920x0_80_0_0_c96c1bcf894866339ad151b9dce0ff5b.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Недвижимость. Предложенное мэром Москвы увеличение расходов городского бюджета позволит ускорить строительство социальной и транспортной инфраструктуры, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник внес в Мосгордуму проект закона об изменениях бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Документ предполагает увеличение доходной и расходной частей бюджета российской столицы на 191,3 миллиарда рублей. Дополнительные доходы, в частности, планируется направить на строительство социальной и транспортной инфраструктуры, включая поликлиники, дороги, линии метро, железнодорожные объекты."Перед нами сегодня стоит задача по вводу Большой кольцевой линии, которая создаст дополнительные маршруты передвижения по городу и разгрузит существующие ветки метро. Инициированное мэром Москвы увеличение расходов бюджета на эти цели позволит нам заметно ускорить ввод БКЛ, строительство Рублево-Архангельской линии метро, а также реализацию системы хордовых магистралей и проекта МЦД", – отметил Бочкарев.Кроме того, отметил он, значительную часть дополнительных средств предполагается направить на строительство объектов здравоохранения.

https://ria.ru/20210507/mkad-1731375906.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва