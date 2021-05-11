https://ria.ru/20210511/moskva-1731746717.html

Бочкарев: в Москве до конца 2023 года введут 15 объектов культуры

Бочкарев: в Москве до конца 2023 года введут 15 объектов культуры

В Москве до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов культуры, среди которых четыре музея, четыре театра и пять культурных центров, сообщил РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:51

2021-05-11T11:51

2021-05-11T11:51

культура

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 11 мая - РИА Недвижимость. В Москве до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов культуры, среди которых четыре музея, четыре театра и пять культурных центров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.По словам Бочкарёва, в этом году заработают сразу несколько объектов на территории Московского зоопарка. В новом павильоне "Ластоногие" можно будет увидеть 36 редких видов морских животных. В комплексе будут содержать млекопитающих, которые привыкли жить в холодной воде, в частности, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей.У зоопарка появится и дополнительный вход со стороны станции метро "Баррикадная", добавил он."Постройка в духе американского авангарда с белыми фасадами и стеклянными дверьми поможет разгрузить главный вход на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская", - сказал Бочкарёв, добавив, что также предстоит завершить реконструкцию пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего старую и новую территорию зоопарка.

https://ria.ru/20210507/mkad-1731375906.html

москва

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культура, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва