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Бочкарев: в Москве до конца 2023 года введут 15 объектов культуры
Бочкарев: в Москве до конца 2023 года введут 15 объектов культуры
В Москве до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов культуры, среди которых четыре музея, четыре театра и пять культурных центров, сообщил РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:51
2021-05-11T11:51
культура
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 11 мая - РИА Недвижимость. В Москве до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов культуры, среди которых четыре музея, четыре театра и пять культурных центров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.По словам Бочкарёва, в этом году заработают сразу несколько объектов на территории Московского зоопарка. В новом павильоне "Ластоногие" можно будет увидеть 36 редких видов морских животных. В комплексе будут содержать млекопитающих, которые привыкли жить в холодной воде, в частности, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей.У зоопарка появится и дополнительный вход со стороны станции метро "Баррикадная", добавил он."Постройка в духе американского авангарда с белыми фасадами и стеклянными дверьми поможет разгрузить главный вход на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская", - сказал Бочкарёв, добавив, что также предстоит завершить реконструкцию пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего старую и новую территорию зоопарка.
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культура, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва

Бочкарев: в Москве до конца 2023 года введут 15 объектов культуры

11:51 11.05.2021
 
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 11 мая - РИА Недвижимость. В Москве до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов культуры, среди которых четыре музея, четыре театра и пять культурных центров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"Наша глобальная задача состоит в том, чтобы москвичи вне зависимости от района проживания имели комфортный доступ ко всей необходимой инфраструктуре для жизни, работы и, конечно, проведения досуга – для этого мы активно занимаемся как строительством новых культурных объектов, так и реконструкцией старых", - отметил он.
По словам Бочкарёва, в этом году заработают сразу несколько объектов на территории Московского зоопарка. В новом павильоне "Ластоногие" можно будет увидеть 36 редких видов морских животных. В комплексе будут содержать млекопитающих, которые привыкли жить в холодной воде, в частности, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей.
У зоопарка появится и дополнительный вход со стороны станции метро "Баррикадная", добавил он.
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"Постройка в духе американского авангарда с белыми фасадами и стеклянными дверьми поможет разгрузить главный вход на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская", - сказал Бочкарёв, добавив, что также предстоит завершить реконструкцию пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего старую и новую территорию зоопарка.
 
КультураСтройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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