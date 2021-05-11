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В СК примут исчерпывающие меры для установления причин трагедии в Казани

В СК примут исчерпывающие меры для установления причин трагедии в Казани

Следственный комитет РФ примет исчерпывающие меры для детального установления причин трагедии в школе Казани, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T19:26

2021-05-11T19:26

2021-05-11T19:34

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ примет исчерпывающие меры для детального установления причин трагедии в школе Казани, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на своей странице "ВКонтакте".Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Хочу заверить, что Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего", - написал Бастрыкин.Он отметил, что следователи тщательно изучат и дадут правовую оценку всем обстоятельствам происшествия.Глава СК выразил соболезнования родственникам и близким погибших."Нет ничего страшнее, чем потерять ребенка, и эта трагедия - тяжелая утрата для всех нас", - написал Бастрыкин.

https://ria.ru/20210511/prokuratura-1731806671.html

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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, рустам минниханов, казань, происшествия