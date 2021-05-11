Следствие подозревает Медведчука в подрывной деятельности против Украины
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук в Сочи. 27 октября 2016
КИЕВ, 11 мая - РИА Новости. Согласно версии следствия, глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук вел подрывную деятельность против Украины, в том числе в экономической сфере, заявила во вторник генпрокурор страны Ирина Венедиктова.
"Медведчук как организатор противоправной деятельности, имея стойкие связи с высшим руководством РФ, начал, по мнению следствия, подрывную деятельность против Украины, в том числе и в экономической сфере", - заявил Венедиктова в ходе брифинга во вторник.
Зеленский своим указом ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком.
Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.
В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.