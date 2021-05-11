https://ria.ru/20210511/medvedchuk-1731834726.html

Следствие подозревает Медведчука в подрывной деятельности против Украины

Следствие подозревает Медведчука в подрывной деятельности против Украины

Согласно версии следствия, глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук вел подрывную деятельность против Украины,... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T18:43

2021-05-11T18:43

2021-05-11T18:43

россия

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

украинский выбор — право народа

112 украина

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 11 мая - РИА Новости. Согласно версии следствия, глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук вел подрывную деятельность против Украины, в том числе в экономической сфере, заявила во вторник генпрокурор страны Ирина Венедиктова."Медведчук как организатор противоправной деятельности, имея стойкие связи с высшим руководством РФ, начал, по мнению следствия, подрывную деятельность против Украины, в том числе и в экономической сфере", - заявил Венедиктова в ходе брифинга во вторник.Зеленский своим указом ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком.Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/medvedchuk-1731822356.html

https://ria.ru/20210511/obyski-1731823787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, украинский выбор — право народа, 112 украина , виктор медведчук, украина, в мире