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Следствие подозревает Медведчука в подрывной деятельности против Украины
Следствие подозревает Медведчука в подрывной деятельности против Украины
Согласно версии следствия, глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук вел подрывную деятельность против Украины,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:43
2021-05-11T18:43
россия
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
украинский выбор — право народа
112 украина
виктор медведчук
украина
в мире
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КИЕВ, 11 мая - РИА Новости. Согласно версии следствия, глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук вел подрывную деятельность против Украины, в том числе в экономической сфере, заявила во вторник генпрокурор страны Ирина Венедиктова."Медведчук как организатор противоправной деятельности, имея стойкие связи с высшим руководством РФ, начал, по мнению следствия, подрывную деятельность против Украины, в том числе и в экономической сфере", - заявил Венедиктова в ходе брифинга во вторник.Зеленский своим указом ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком.Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/medvedchuk-1731822356.html
https://ria.ru/20210511/obyski-1731823787.html
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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, украинский выбор — право народа, 112 украина , виктор медведчук, украина, в мире

Следствие подозревает Медведчука в подрывной деятельности против Украины

18:43 11.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук в Сочи. 27 октября 2016
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук в Сочи. 27 октября 2016 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 11 мая - РИА Новости. Согласно версии следствия, глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук вел подрывную деятельность против Украины, в том числе в экономической сфере, заявила во вторник генпрокурор страны Ирина Венедиктова.
"Медведчук как организатор противоправной деятельности, имея стойкие связи с высшим руководством РФ, начал, по мнению следствия, подрывную деятельность против Украины, в том числе и в экономической сфере", - заявил Венедиктова в ходе брифинга во вторник.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 17:41Сказано в эфире
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Зеленский своим указом ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком.
Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.
В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Экран телевизора с интернет-трансляцией телеканала ZIK - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 17:45
"Оппозиционная платформа" назвала обыски у Медведчука местью и расправой
 
РоссияИрина ВенедиктоваОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакУкраинский выбор — Право народа112 УкраинаВиктор МедведчукУкраинаВ мире
 
 
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