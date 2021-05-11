СБУ проводит обыски в кабинетах Медведчука в офисе партии
16:50 11.05.2021 (обновлено: 17:00 11.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски в кабинетах главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в офисе политсилы в Киеве и еще в двух его домах, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее интернет-издание ZN.UA со ссылкой на источник в Службе безопасности сообщило, что в доме Медведчука в Киеве проходит обыск. Позже генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявило, что два депутата Верховной рады подозреваются в госзимене, однако не уточнила фамилии парламентариев. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник передавало, что Медведчук и еще один депутат Рады Тарас Козак стали подозреваемыми по делу о госизмене.
"Именно сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Виктора Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще двух жилых домах народного депутата в столице", - цитирует слова собеседника издание.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах ранее сообщало, что СБ Украины допросила Медведчука, предположительно, по делу о госизмене.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком.
Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.
В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.