https://ria.ru/20210511/medvedchuk-1731810548.html

СБУ проводит обыски в кабинетах Медведчука в офисе партии

СБУ проводит обыски в кабинетах Медведчука в офисе партии

Служба безопасности Украины проводит обыски в кабинетах главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в офисе... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:50

2021-05-11T16:50

2021-05-11T17:00

ирина венедиктова

тарас козак

украинский выбор — право народа

служба безопасности украины

владимир зеленский

киев

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски в кабинетах главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в офисе политсилы в Киеве и еще в двух его домах, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Ранее интернет-издание ZN.UA со ссылкой на источник в Службе безопасности сообщило, что в доме Медведчука в Киеве проходит обыск. Позже генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявило, что два депутата Верховной рады подозреваются в госзимене, однако не уточнила фамилии парламентариев. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник передавало, что Медведчук и еще один депутат Рады Тарас Козак стали подозреваемыми по делу о госизмене."Именно сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Виктора Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще двух жилых домах народного депутата в столице", - цитирует слова собеседника издание.Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах ранее сообщало, что СБ Украины допросила Медведчука, предположительно, по делу о госизмене.В феврале президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком.Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.

https://ria.ru/20210511/ukraina-1731800645.html

https://ria.ru/20210511/obysk-1731797825.html

киев

украина

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ирина венедиктова, тарас козак, украинский выбор — право народа, служба безопасности украины, владимир зеленский, киев, виктор медведчук, украина, в мире