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СБУ проводит обыски в кабинетах Медведчука в офисе партии
СБУ проводит обыски в кабинетах Медведчука в офисе партии
Служба безопасности Украины проводит обыски в кабинетах главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в офисе... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:50
2021-05-11T17:00
ирина венедиктова
тарас козак
украинский выбор — право народа
служба безопасности украины
владимир зеленский
киев
виктор медведчук
украина
в мире
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КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски в кабинетах главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в офисе политсилы в Киеве и еще в двух его домах, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Ранее интернет-издание ZN.UA со ссылкой на источник в Службе безопасности сообщило, что в доме Медведчука в Киеве проходит обыск. Позже генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявило, что два депутата Верховной рады подозреваются в госзимене, однако не уточнила фамилии парламентариев. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник передавало, что Медведчук и еще один депутат Рады Тарас Козак стали подозреваемыми по делу о госизмене."Именно сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Виктора Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще двух жилых домах народного депутата в столице", - цитирует слова собеседника издание.Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах ранее сообщало, что СБ Украины допросила Медведчука, предположительно, по делу о госизмене.В феврале президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком.Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.
https://ria.ru/20210511/ukraina-1731800645.html
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ирина венедиктова, тарас козак, украинский выбор — право народа, служба безопасности украины, владимир зеленский, киев, виктор медведчук, украина, в мире

СБУ проводит обыски в кабинетах Медведчука в офисе партии

16:50 11.05.2021 (обновлено: 17:00 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски в кабинетах главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в офисе политсилы в Киеве и еще в двух его домах, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее интернет-издание ZN.UA со ссылкой на источник в Службе безопасности сообщило, что в доме Медведчука в Киеве проходит обыск. Позже генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявило, что два депутата Верховной рады подозреваются в госзимене, однако не уточнила фамилии парламентариев. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник передавало, что Медведчук и еще один депутат Рады Тарас Козак стали подозреваемыми по делу о госизмене.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
16:03
Депутатов Рады Медведчука и Козака заподозрили в госизмене
"Именно сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Виктора Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще двух жилых домах народного депутата в столице", - цитирует слова собеседника издание.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах ранее сообщало, что СБ Украины допросила Медведчука, предположительно, по делу о госизмене.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком.
Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.
В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
15:47
Обыск у Медведчука проводят по делу о добыче газа в Крыму, заявили в Раде
 
Ирина ВенедиктоваТарас КозакУкраинский выбор — Право народаСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийКиевВиктор МедведчукУкраинаВ мире
 
 
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