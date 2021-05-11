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ЛНР обвинила украинских силовиков в подготовке провокаций
ЛНР обвинила украинских силовиков в подготовке провокаций
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (НМ ЛНР) опасается провокаций со стороны украинских силовиков с участием журналистов в районе РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:04
2021-05-11T17:04
2021-05-11T17:04
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (НМ ЛНР) опасается провокаций со стороны украинских силовиков с участием журналистов в районе участка разведения сил и средств у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе НМ ЛНР."Украинское командование продолжает проводить информационную компанию по обвинению Народной милиции (ЛНР) в нарушениях режима прекращения огня", - заявил журналистам представитель ведомства.По его словам, разведка ЛНР зафиксировала прибытие на украинские позиции корреспондентов украинских телеканалов "1+1" и "ICTV" в сопровождении двух офицеров пресс-службы и сводного отряда 74 Центра информационно-психологических операций для подготовки материалов по обвинению НМ ЛНР в целенаправленных обстрелах жилых районов."Ожидаются огневые провокации в зоне ответственности 1-го и 2-го батальонов 92-й бригады (ВС Украины - ред.)", - сказал представитель пресс-службы.
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донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире