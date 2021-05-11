https://ria.ru/20210511/likvidatsiya-1731737536.html
Одного из подозреваемых в стрельбе в казанской школе ликвидировали
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РИА Новости. ОДИН ИЗ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СТРЕЛЬБЕ В КАЗАНСКОЙ ШКОЛЕ ЗАДЕРЖАН, ВТОРОЙ ЛИКВИДИРОВАН - ИСТОЧНИК РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:10
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стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
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